喪追男神禮儀師！女子2年不斷參加喪禮　終「搭靈車」如願下嫁

巴西一名女子在喪禮上對禮儀師「一見鍾情」，為了吸引對方注意，她開始參加當地大大小小的喪禮。



女子連續參加各種喪禮兩年，終於引起對方注意，兩人不但交往結婚，最後更搭「靈車」結婚，讓賓客全都看傻了眼。

丹妮拉在親戚喪禮上對禮儀師阿波羅一見鍾情，於是2年來不斷參加婚禮引對方注意，終成功「坐靈車」嫁給意中人。（IG@danielasignor）

在別人的人生終點 找到自己愛的起點（點圖放大瀏覽）：

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據ODDITYCENTRAL報導，2023年初，33歲的丹妮拉（Daniela Signor）參加親戚的喪禮，遇見了31歲的禮儀師阿波羅（Apollo Scariot），當下她就對這位認真工作的禮儀師一見鍾情，於是決定展開長達兩年的「喪禮追愛計畫」。

丹妮拉表示，阿波羅工作很認真，所以根本沒注意到她，為了引起「殯葬男神」的注意，她只好不停參加喪禮。丹妮拉說，因為他們居住的小鎮人口少，只有不到3000人，居民彼此都很熟，她為了認識阿波羅，幾乎每3個月就參加一場喪禮，只為了能「再靠近他一點」。

兩人後來開始交往，丹妮拉才向阿波羅透露這段「苦戀歷程」。他們在上個月舉行婚禮，還特地用靈車當作迎娶的車子，想紀念這段「殯葬奇緣」。丹妮拉說，一開始賓客看到靈車全都很震驚，直到聽完他們的戀愛故事，才接受用靈車當禮車的原因。

這場奇特又真摯的愛情故事也在網路上瘋傳，有網友開玩笑說要開始參加喪禮，也有網友感嘆：

「這就是真愛的力量」

「在別人的人生終點，找到自己愛的起點」



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