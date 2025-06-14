新西蘭母懷三胞胎最後僅剩1個　驚呼：兒子把兄弟姊妹「吃掉了」

新西蘭一名媽媽在最初產檢時，發現自己懷了三胞胎，但到了第3次產檢才發現只剩一個寶寶，她打趣說道：「這傢伙就這樣吃了他的兄弟姊妹」，影片曝光後，吸引2900萬人觀看，也意外掀起討論。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，TikTok用戶（@vfbabygirl28）在頻道分享懷孕過程，她原先以為自己懷了雙胞胎，但當第2次產檢時，她才發現居然是三胞胎，讓她又驚又喜。

最初產檢以為是雙胞胎（TikTok＠vfbabygirl28）

第2次產檢，意外變成三胞胎（TikTok＠vfbabygirl28）

媽媽在留言區回應指即使他擁有3種不同的個性跟脾氣，但寶寶健康活潑的出生，就已經覺得很幸運了（TikTok＠vfbabygirl28）

沒想到第3次產檢時，原先的三胞胎竟只剩下1個，不禁驚呼，

「這傢伙就這樣把他的兄弟姊妹吃掉！」



影片的最後，媽媽曬出寶寶的照片，可以看出他的臉頰通紅，穿著薄荷綠的針織衫和毛帽，睡得十分香甜。

不過，影片曝光後，不少網友對於這樣的現象表示不解，有專業網友現身解釋，會出現這樣的情況主要有2個可能，最常見的則是所謂的「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome），早期懷孕時，有多個胚胎開始發育，像是雙胞胎或是三胞胎，但後來其中一個或多個胚胎停止生長，最後就會被媽媽的身體或其他胎兒吸收。

至於另一個可能就是「人類嵌合體」（Human Chimera），也就是兩個胚胎在早期就融合在一起，變成一個人，但體內卻同時擁有2種不同的DNA，但這樣的案例較為少見。若是如此，寶寶可能出現下列情況：

● 身體某些部位的皮膚顏色或DNA組成不一樣

● 同時擁有兩種血型

● 某些器官的DNA和其他身體部位不一樣



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針對網友們的討論，媽媽也在留言區回應，孩子已經2歲了，是個健康寶寶。她坦言，雖然最後從三胞胎變成只剩一個，當時確實經歷一段悲傷期，畢竟他們都是她的孩子，但後來也漸漸接受這個事實，

「現在只覺得，即使他擁有3種不同的個性跟脾氣，但他能快樂又健康的來到我們身邊，就已經覺得很幸運了。」



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