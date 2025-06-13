日本小學「超孤寒午餐」曝光捱轟　網民貼圖諷：監獄餐也比它豐富

日本福岡市一所小學，營養午餐的配菜竟只有一小塊炸雞，照片曝光引發網路一片抨擊，為此該市教育委員會成立一個委員會，以求努力改善菜單。



綜合日媒報道，根據曝光照片顯示，在4月的一次營養午餐菜色中，除了一碗飯、味噌湯以及一瓶牛奶，配菜只有一小塊炸雞，照片曝光後在社群媒體上瘋傳，引發大量要求改進的投訴。

日本福岡市一所小學的營養午餐配菜竟只有一小塊炸雞，照片曝光引發網路一片抨擊。（YouTube@サン!シャイン公式ch）

有網友貼圖揶揄稱監獄的飯菜也比這小學豐富得多。（X截圖）

點圖放大看看網上瘋傳的「超孤寒午餐」照片及與當年小學午餐的驚人對比：

+ 24

對此，福岡市長高島宗一郎11日在市議會全體會議表示，他將設立預算改善學校午餐的品質，並努力應對物價上漲。他表示，福岡市教育委員會將於7月與包括食品教育專家在內的專家，成立研究小組，以改善菜單。

福岡市教育委員會說，引發爭議的菜單，其中味噌湯「含有比平常更多的蔬菜」，因此營養上沒有問題，但未來會努力改善外觀。

至於福岡市已採取措施應對措施，因應成本上漲，因此在今年的預算中，增加約12億日圓（約6500萬港元）的學校午餐公共支出。福岡市教育委員會強調：

在預算的支持下，為了孩子們的福祉，我們將迅速採取措施，提高學校午餐的品質。

【延伸閱讀】「18÷0」是多少？日本小二數學題標準答案惹議 名校出身作家這樣說（點圖放大閱讀）：

+ 15

延伸閱讀：

全球大爆卦/ 中美協議還沒談妥？周錫瑋揭露 川普如何大內宣誤導輿論

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】