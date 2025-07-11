高達之父富野由悠季：人類不會在宇宙生活　不應輕易提出移居火星

日本人氣動畫《機動戰士高達》以地球和移居宇宙的人類之間衝突作為題材，不過原作者富野由悠季最近就為這個題材「打對台」，稱人類不會在宇宙生活。



《產經新聞》7月10日報道，現年83歲的富野8日在東京出席一個宇宙商業活動，與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）名譽教授稻谷芳文進行對談，主持人提到現場不少參加者都是在年少時受富野筆下的「未來人類向宇宙進發」的高達世界所憧憬，因此對宇宙產業感到興趣，形容他們是「富野的兒童」。

圖為「高達之父」富野由悠季。（GUNDAM INFO圖片）

不過富野在開場白就大潑冷水，稱提出移民到火星的人很天真，指他們沒理解宇宙空間的殘酷，並形容他們是一群對宇宙距離感沒想像能力的人。

他提出多個問題，包括乘坐火箭到火星後，回程的燃料該怎麼辦、亦當地沒有補給基地等，認為如果這些人沒考慮這些事實就叫人類上火星的人全部都是業餘。

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在富野描寫下的高達世界提到，地球受到人口過度增長影響，部分人就移居到宇宙殖民地。他為了創作這套作品，花了20年時間思考劇內角色的移動和生活方式，最終得出「人類無法在宇宙生活」的結論，但他無法在製作高達時提出這個觀點。

圖為在大阪世博高達展館展出高16.72米的實物大高達像，高達除了成為吸金工具外，亦啟發無數人的太空夢。（Reuters）

富野雖然否定在宇宙生活的想法，但認為人類仍有需要向宇宙發展。他提出日本在未來十年應發展太空旅遊，將遊客送上低軌道觀光；並指政治家、軍人、宗教人士及科學家都應該到低軌道衛星欣賞地球，相信可以改變大家的世界觀。

圖為SpaceX太空旅行所看見的地球。（YT@Inspiration4）

他表示，如果可以實現這種太空旅客，大家在宇宙看見的地球並沒有國界之分，而且在大約90分鐘環繞地球一周之旅中，將體會到「世界原來不是這麼大」；假如花三天觀察地球，在太空船上討論亦會獲益良多。富野希望兒童亦可能獲得這種體驗，所以必須製造安全的火箭。