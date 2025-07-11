最狂AA制！23歲女約會中年男 月底竟收「詳細Excel表」溫提還錢
撰文：聯合新聞網
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外國一名女網友在社群平台上發文，說自己跟一名男子認識後約會了幾次，本來覺得可能有機會交往。
不過月底時男子竟然傳來一份Excel表格，裏面詳細列出約會過程中的所有花費，要女子記得還錢，讓她當場傻眼。
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據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這名23歲的女網友在Reddit發文，說自己跟這名32歲的男子認識約一個月。由於男子十分主動熱情，總是會安排好行程，還會叫Uber接送她，所以兩人每週見面至少4次。
她本來以為對方有意認真交往，沒想到認識一個月後，男方卻突然給她一份Excel表，要她「記得付錢」。表格上詳細列了各項支出，從吃飯、喝酒到Uber的費用都沒有遺漏，讓女子十分無奈。
女網友說，自己過程中有付過幾次錢，但從來沒想過要「算帳」，認為對方主動約她，卻又要她支付所有費用很奇怪。更讓她不滿的是，對方發完帳單以後，還是想約她、親吻她，讓她不能接受。
不少網友紛紛留言表示，這種行為就是大地雷：
現在就這麼斤斤計較，以後只會更誇張，趕快離開吧！
另一名網友則說：
難怪32歲還單身，誰受得了這種個性。
雖然男子在訊息中表示，自己已經做兩份工作，經濟狀況仍十分吃緊，所以要求女網友付錢。但女網友認為應該一開始就說清楚，而不是事後列清單清算，讓人感覺十分不尊重人，也不像在發展交往關係。
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