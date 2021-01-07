綜藝爆笑調查：日本最孤寒vs最窮嘅兩個縣　慘到KFC都唔想去開店

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聖誕節剛過去，你節日禮物都買了什麼？在國內，可能只有年輕人過一過聖誕節，而在鄰國的，過聖誕節的人數則多得多。根據調查顯示，日本國民購買聖誕禮物的預算人均16,737日元。排名榜首的是德島縣，排名末尾的是唯一一個預算只有6,851日元的高知縣。而在地理位置上，它們是相鄰的兩個縣為甚麼差距會這麼多呢？

全國最孤寒卻最肯在聖誕節花費　看看德島縣居民都買了或收到什麼名貴禮物（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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好老公指數同樣包尾　看看高知縣居民都買了什麼聖誕禮物（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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無論是德島縣民省小錢花大錢，還是高知縣民選擇不過聖誕，都是他們自己的消費觀，咱也不好評價甚麼。

不過話說回來，你又為朋友們準備了聖誕禮物嗎？或者你準備了哪些禮物？留言分享一下吧！

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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