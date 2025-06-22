在高通脹、股市震盪與職場不穩的時代，財富自由成了許多人遙不可及的夢想。



美媒《CNBC》彙整了白手興家百萬富翁的共通特質，發現他們普遍擁有4個相同的習慣，這些習慣看似簡單，卻有高達93%的美國人無法做到，也進一步揭示出，真正拉開貧富差距的，並非收入高低，而是理財觀念與思維模式的差異。

理財｜美媒揭「白手興家百萬富翁4個共同習慣」 93％的人做不到（01製圖）

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他們不是天生擁有財富 而是不斷養成致富體質

這些富翁並非靠著幸運中樂透，也非含著金湯匙出生，而是靠自律且穩健的生活方式，以及正確的理財觀念與思維，一步步累積財富。他們不追求短期爆發，而是透過日積月累地優化每一次財務決策，逐漸拉開與他人的財務差距。

以下是根據《CNBC》整理，揭示他們致富的4大習慣：

習慣一：建立正確的投資觀念

有錢人投資的關鍵，不在於「選對時間」，而在於「持續投入」，即使面對經濟衰退、股市下跌，他們反而會視為撿便宜的機會。相較之下，多數人往往會因為恐慌，在市場低點拋售資產、把錢存進低息帳戶，結果錯失資產成長的最佳時機。

這背後間接反映出，想成為百萬富翁，關鍵不只是要具備理財知識，而是對「風險」與「機會」的基本理解，因為當你還在等待完美時機，富人早已開始布局下一波的增值機會。

習慣二：增加多元收入

別再靠一份薪水過一生了！研究指出，白手興家的百萬富翁平均擁有數種收入來源，從股票股息、房租收益、智慧財產權，到副業收入與長期投資利得。他們深知，在自動化與AI快速崛起的未來，單靠工作所得早已不再是保障，而是浮動風險。

與其害怕哪天被取代，不如開始培養第二、第三種賺錢能力，副業不只是興趣，更是財務備案，擁有多元收入來源，才是對抗未來不確定性的最佳保險。

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習慣三：每花一塊錢都要從「機會成本」的角度思考

第3個關鍵習慣，是訓練自己從「機會成本」的角度做決策，每花一塊錢，都該思考：

我因此少賺了多少？

舉例來說，當你考慮購買一輛6萬美元（約47萬港元）的新車，富人會先計算這筆錢若拿去投資，10年後可能增值到多少，而不是只考慮這台車夠不夠帥。

你可以在下次消費前問自己3個問題，再決定是否要花這筆錢：

1. 這筆支出未來會升值嗎？

2. 它能提升我賺錢的能力嗎？

3. 今天這筆錢的消費，會錯失什麼長期利益？



習慣四：堅信自己值得

致富的核心，不只是策略與行動，更來自一種內在信念。白手興家的富人普遍相信，財富是可以「自己創造」的，而不是等待幸運降臨，他們會問：

為什麼我不能成為百萬富翁？

而不是說：

那是別人才辦得到的事。

這種積極主動、對財務充滿掌控感的心態，是他們在困境中不輕言放棄的心理支柱，與其說這4個習慣是致富的工具，不如說是他們成功的心理公式。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有錢人靠「4習慣」致富！卻有93％的人做不到】