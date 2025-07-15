特朗普厚面皮？　稱世冠盃獎杯將長留白宮　車路士奪標僅獲複製品

由國際足協主辦的世冠盃（FIFA Club World Cup）已曲終人散，惟圍繞其爭議卻沒有結束。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，日前車路士奪冠後獲得的獎盃，其實只是又國際足協製造的複製品，真正的獎杯依然擺放在其白宮橢圓形辦公室，而且還會長留那裏。



據英國《衛報》7月14日報道，特朗普13日（週日）攜多名內閣成員和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一同出席決賽。

特朗普與恩芬天奴一同將獎盃頒給車路士的隊長尼爾斯占士（Reece James，又譯列斯占士）。其後更發生一幕尷尬場面，儘管車路士的球員們一臉困惑，而恩芬天奴亦不斷懇求，惟特朗普堅持站在領獎台最前排C位與車路士球員一同慶祝奪標。

據報道，這宗事件只是美國總統與國際足協近月「眉來眼去」的又一例子，這些互動在今年特朗普開始第二任期後開展，恩芬天奴舉報自特朗普1月上任以來，已拜訪對方10次。

報道指，恩芬天奴今年3月在白宮橢圓形辦公室的一場活動中，在特朗普面前首次向外界展示世冠盃獎杯。此後，這座獎杯一直擺放在白宮的當眼位置。

國際足協主席恩芬天奴今年3月在白宮向特朗普展示世冠盃獎杯：

特朗普13日受訪時表示：「我曾問，你們什麼時候領回這座獎杯？（他們說）我們永遠不會領回。你們可以將它永遠放在橢圓形辦公室。我們正在製作一個新的（複製品）。而他們真的製作了一個新的（獎杯）。這真是令人興奮，它（獎杯）現在就擺放在橢圓形辦公室裏。」

特朗普似乎對足球的話題十分投入，更指可以頒發行政命令（executive order），規定在美國將足球改稱為footaball（世界大部份國家都用這個詞形容足球），而不是現在所用的「soccer」（美國和加拿大對足球的名稱）。