特朗普MAGA因愛潑斯坦案分裂　一文看懂8大派別主張

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在今年初上任之際，揚言解密包括已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在內的數個有爭議案件。不過繼美國司法部公布最新進展後，撐特朗普的MAGA派等右翼人士卻不買帳，甚至因觀點不同互相爭鬥。美國政治新聞網站POLITICO在7月14日就盤點，同屬右翼的人士因對事件的不同看法，竟然分裂成8大不同派別。



報道盤點，這8大不同派別在此事中，因支持不同觀點，大約分成「馬斯克派（Team Elon）」、「相信華府計劃派（The Plan Trusters）」、「改口沈默惹議派（The Conspicuously Silent Crowd）」、「不撐不踩的播客派（The Lukewarm Podcast Bros）」、「籲忠心執行派（The Loyalty Enforcers）」、「以色列懷疑派（The Israel Skeptics）」、「深層政府仇恨者（The Deep State Haters）」、「沒甚麼好看派（The 『Nothing to See Here』-ers）」。

儘管這8大派別支持觀點各有不同，但他們今次分裂卻具特殊性，因這些派別並非可以清晰劃分並分屬不同的對立陣營，而是變成互相競爭、千變萬化的「大雜燴（mélange）」。報道強調，今次分裂突顯MAGA陣營中，共存又截然不同，且往往互相矛盾的意識形態衝動。

馬斯克派

早前因與特朗普在線上爆發罵戰，甚至揚言特朗普牽涉愛潑斯坦「性款待」顧客名單的億萬富豪馬斯克，今次也「參戰」，他在案件有新進展後首先質疑華府調查，不過在事件進一步發酵後，就敦促特朗普政府信守承諾公開事關名單的愛潑斯坦文件（Epstein‘s files）就好，他的主張也迎來不少信眾，進而演化為「馬斯克派」。

另一方面，「相信華府計劃派」與「沒甚麼好看派」其實總體上都站在特朗普本人這一邊，其中細微差別在於，前者認為「或許我們不懂特朗普有甚麼大計劃，但特朗普一定明白其中利弊」，他們也因此會信奉，或許存在所謂的文件，但隱瞞是合理的；後者就認為，根本沒有甚麼文件，認同目前調查進展——即真相早已大白。

特朗普派

「深層政府仇恨者」和「籲忠心執行派」 與前兩個派別相比更為激進，例如美國前總統特朗普的前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）所處的「深層政府仇恨者」，就強調要徹查愛潑斯坦，他們認為特朗普為首的領導人受「深層政府」挾持，應「清君側」，但因擔憂政局震盪，而不認為應該解僱此前承諾徹查但結果卻令右翼不買帳的司法部長邦迪等主導調查人士。

極右翼活動人士魯默（Laura Loomer）所處的「籲忠心執行派」最為旗幟鮮明，她認為邦迪辦事不力辜負特朗普委以重任，強調應該解僱這些由特朗普任命的調查領導人。

其他派別

「以色列懷疑派」、「不撐不踩的播客派」、「改口沈默惹議派」這三派別在事件中較其他派別有不同看法，例如「以色列懷疑派」認為愛潑斯坦案是美國與以色列「蜜罐」（Honeypot）行動的一部份，旨在利用愛潑斯坦來引誘那些有情報價值的目標。

「不撐不踩的播客派」則指代那些依靠挺特朗普發家的網絡KOL，他們因在Podcast上維護特朗普而獲利，如今卻因面臨愈來愈極端的政府的民粹議程而不得不重新考慮站隊。

圖為Getty2025年6月5日的設計圖片，其中展示馬斯克在社交平台發文批評特朗普，指特朗普牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦的案件。（Getty）

「改口沈默惹議派」指的是身處輿論漩渦最深處的邦迪等主導調查的人士，他們在投身新政府工作時誓言徹查那些由自己推動的各種理論，但如今卻在自己推出新的調查進展報告後轉為閉口不談。

特朗普：對MAGA分裂感到失望

儘管特朗普本人在網絡爭執後，在旗下社交平台、被外界認為支持者聚集地的TruthSocial發帖回應，對自己的支持者們因案件產生分歧感到失望，他還為邦迪辯護，指她「在工作上表現非常出色」。

2025年7月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文，對支持者及MAGA派人士因愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的新進展產生分歧作出表態。（網絡圖片）

《野獸日報》（The Daily Beast，又譯《每日野獸》）就指，特朗普這篇帖文在自己「主場」引發爭議，一經發出收獲留言多於Like——近4.5萬條留言與約4萬次Like，《新聞週刊》指今次是特朗普首次在自己「主場」遭遇如此之多的不滿。

甚麼是愛潑斯坦文件？

美國富豪愛潑斯坦2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，檢察部門指其會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。