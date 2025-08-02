婚前協議非絕對！英男嫌300萬贍養費太少　憑1點告贏億萬富婆前妻

英國一名男子在離婚後才發現前妻身家突破6600萬英鎊（約6.9億港元），不滿自己只分到32.5萬英鎊（約338萬港元），向法院提出上訴。



他以「性別歧視」為由，認為前妻刻意在婚前協議中故意隱瞞身家，要求重新計算贍養費。

42歲的Simon Entwistle與珍妮Jenny Helliwell於2019年舉辦豪華婚禮。光是當年的婚禮就砸下50萬英鎊（示意圖，anthony-delanoix/Unsplash）

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，42歲的Simon Entwistle與Jenny Helliwell於2019年舉辦豪華婚禮。光是當年的婚禮就砸下50萬英鎊（約521萬港元），婚後還一起住在杜拜價值450萬英鎊（約4700萬港元）的豪宅。

二人婚後一起住在杜拜價值450萬英鎊的豪宅。（示意圖，ishan-seefromthesky/Unsplash）

沒想到3年後婚姻破裂，Jenny便立刻要丈夫在48小時內離開岳父送的豪宅。

兩人為了離婚開始打官司，Simon要求250萬英鎊（約2600萬港元）贍養費，但法官根據婚前協議，只判給他40萬英鎊（約417萬港元），而且還要扣除律師費，於是他只拿到32.5萬英鎊。

Simon不滿贍養費太少，認為如果雙方性別對調，結果會截然不同。（示意圖，engin-akyurt/Unsplash）

Simon不滿判決結果，認為如果雙方性別對調，結果會截然不同。他以「性別歧視」為求提出上訴。法官在重審時，發現Jenny的婚前協議只寫到自己有約1820萬英鎊（約1.9億港元）資產，但實際上卻是有近6600萬英鎊。她名下有杜拜和法國的企業資產與房地產，以及一間位於倫敦溫布頓的豪宅。

圖為女事主Jenny Helliwell。（網上圖片）

上訴法官金恩（Eleanor King）裁定，Jenny刻意不實申報，是「重大詐欺行為」，因此判婚前協議無效，應重新審理贍養金分配。

在英國，離婚的夫妻能夠保留各自名下的財產，但共同擁有的財產通常會盡可能公平對分。

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