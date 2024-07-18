杜拜公主IG無預警宣布離婚　疑丈夫出軌　去年大婚2個月前才誕女

杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的女兒瑪赫拉（Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum）去年大婚，未料7月17日突然在IG發文，宣布與丈夫離婚，兩人2個月前才誕下一女。



瑪赫拉在文中寫道：「親愛的丈夫，既然你忙著跟別人在一起，我在此宣布我們離婚。我要跟你離婚，我要跟你離婚，我要跟你離婚。保重。你的前妻。」

杜拜統治者穆罕穆德親王的女兒瑪赫拉17日突然在IG宣布與丈夫離婚。（IG@hhshmahra）

點圖放大瀏覽杜拜公主瑪赫拉的照片：

+ 26

截至目前，瑪赫拉的丈夫馬納（Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum）或其父親都未回應。

BBC報道，瑪赫拉在結尾說了3次「我要跟你離婚」，應該是在仿傚穆斯林男性的「三重塔拉克」（talaq）傳統，也就是丈夫只要覆誦3次「塔拉克」，即可馬上休妻。

瑪赫拉的IG帳號上已將丈夫照片全數刪除。

【延伸閱讀】杜拜「走佬公主」被生父追捕 曾遭禁錮達3年 姐姐命運更慘

【延伸閱讀】杜拜「走佬公主」被生父追捕 曾遭禁錮達3年 姐姐命運更慘

點圖放大瀏覽：

+ 7

馬納的社群媒體上也不見與妻子相關的圖文。兩人2023年4月舉行盛大婚禮，2個月前才誕下第一個女兒。

有IG用戶猜測瑪赫拉帳號可能被駭客入侵，但杜拜政府、阿聯酋駐倫敦大使館皆未立刻回覆。

該篇貼文已發布一天。

【延伸閱讀】現實版Elsa與Anna？穿ZARA的西班牙「貼地公主」姊妹花

【延伸閱讀】現實版Elsa與Anna？穿ZARA的西班牙「貼地公主」姊妹花

點圖放大瀏覽：

+ 12

延伸閱讀：

日本水蜜桃受外國客歡迎！農場半年逾千人造訪 台人狂讚：大又便宜

退出自民黨...日本眾議員堀井學涉違法包奠儀 檢方搜事務所

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】