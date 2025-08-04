東京迪士尼前員工揭露休息室真實狀況　爆童話王國人性一面

根據日媒《Diamond online》報道，當遊客走進東京迪士尼時，眼前所見都是笑容與夢想，但在「夢想的背後」，其實也有許多遊客無法看到的現實。笠原一郎在57歲時進入迪士尼，以前員工的角度，描述擔任不同職務的員工特質與真實心聲。



例如在「動物天地」（Critter Country）附近的員工休息區，大致能一眼看出所屬的工作區。像是擔任獨木舟探險的員工，多是年輕人，曬得黝黑、身材結實。因為每天都得親自划槳，自然而然練出了一身肌肉。不少人進公司時並沒有運動習慣，但長時間下來，身體自然變壯。連女性也不例外，手臂肌肉結實，完全不輸男同事。

至於餐飲部門，則以4、50歲的女性為主，在休息時間，常見到4名女性一起聊工作上的煩惱，例如「某某新來的同事流程都常記不住、也不抄筆記，就因為長得可愛，犯錯都沒關係……，但主管都把氣出在我身上」。

另外一類是負責在遊行和表演時，維持現場秩序的「現場支援」人員。因為經常要與大量遊客互動，他們普遍個性外向、說話聲音大、有點強勢，說話直來直往。有些人會在休息時分享與遊客間的不愉快經驗，例如「有位穿着顯眼、搶佔遊行位置的阿姨怎樣都不願退後，請她退到線後，還回說『這位小姐，就超過那麼一點沒關係吧？不要那麼死板嘛』，所以我最討厭關西人！」

而從事清潔的工作人員，普遍個性低調，休息時靜靜吃着三文治、滑手機或讀書。也許正因如此，作者認為自己天性比較適合這份工作。雖然「迪士尼」是遊客眼中的快樂天堂，背後也存在普遍的人性與職場的現實面。

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