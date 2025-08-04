廉航質疑手提行李超標！美女不忿　神力將行李箱硬塞測量器過關

外國一名女乘客近日在巴黎機場欲搭乘西班牙廉航Vueling飛往倫敦，但行李箱被質疑超過標準尺寸，未料她使出神力一陣硬塞，最終成功將行李箱塞進測量器中，證明自己符合規定，讓航空公司人員和現場其他乘客當場看傻。



《紐約郵報》報道，TikTok用戶阿麗娜（Arina）7月22日上傳這段畫面，至今累積逾1000萬次觀看。影片中她奮力將黃色行李箱塞進檢測器，手掌用力拍了好幾下，過程相當吃力，但稍微調整位置後成功塞進金屬框中，最後再使勁將行李箱拔出。阿麗娜在貼文中寫道，「永不放棄，至少不為200歐元而放棄。」

即睇阿麗娜怎樣讓行李箱「成功過關」：（按圖了解）

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阿麗娜事後接受《新聞周刊》訪問透露，「他們要求我把行李放進測量器確認尺寸，顯然是懷疑我的行李箱太大，因為它看起來不像隨身行李。」但她強調，購買行李箱以前已仔細測量，「100%確定符合航空公司標準。」

當時Vueling員工滿臉震驚，阿麗娜回憶，「她似乎非常驚訝行李箱真的塞得進去，還稱讚我一定很強壯，顯然完全沒料到會成功。」

Vueling對不符規定的行李最高收取88歐元費用，網友紛紛為阿麗娜的堅持叫好，「她一臉『我早說了』的表情」、「她太真實了」，也有人批評Vueling太過為難，「這明明就是小型手提行李，我討厭航空公司」。

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