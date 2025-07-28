日本人妻租婚紗　發現三上悠亞曾穿過　網上吐苦水遭批職業歧視

日本一位20多歲的新婚人妻，為了拍婚紗照租下心愛的婚紗，沒想到發現婚紗被前AV女優三上悠亞穿過了，於7月27日深夜發文：「早知道會借給AV女優，我就不會簽約了0～該怎麼辦啦。」沒想到這段發言遭批評歧視，引發日網兩派網友爭論，貼文至今超過1000萬次觀看。



據女網友發文，原本打算在婚禮後回日本補拍婚紗照，「結果被AV女優穿了，整個好難過……」。她表示這件婚紗是某攝影棚的原創服裝，只能在這裏穿，而且非常期待穿上這件夢幻婚紗，鞋子和小配件都已經準備好，也已經構思好拍攝風格，不料看到前AV女優三上悠亞穿着她屬意已久的婚紗出席活動，為此心情沮喪，「如果早知道會借給AV女優，我就不會簽約了～該怎麼辦啦。」

事主早前於社交平台分享感受，惹來網民熱議：（按圖了解）



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這段發言引發日網兩派論戰，有人批評：

．「是在歧視職業嗎」

．「感覺好像在說『我跟你們是不一樣的世界』一樣，有這麼了不起嗎？」

．「這件禮服非常適合三上悠亞」

．「明明自己是主角，卻因為別人穿過那件禮服而情緒大起大落，也太好笑了吧」

．「這不是租借的婚紗嗎？既然誰都能借，還要因為對方職業而玻璃心要生氣，那妳乾脆自己做一件原創的不是更好嗎？」



另一派網友支持女網友：

．「婚紗的『白色』本來就蘊含著『純潔』和『清純』的意思，卻還拿去租給從事正好相反職業的人，還是跟一般客人租用的是同一套，AV女優居然穿這衣服還一點違和感都沒有，真是好笑。」

．「太可憐了。就算她最後還是穿了這件禮服，但若有人看到照片後說『我在Instagram看過耶，那不是三上悠亞穿過的那件嗎？』，那真的會想死」

．「應該直接取消合約，還要爭取到免收取消費用為止。首先會去找拍AV的人來穿婚紗拍活動的店主本身品味就有問題。還有，現在在日本拍AV或在夜店工作的女性被公然捧上天的現象真的很怪」



女網友面對日網批評，再度發文反擊「誰會想到婚紗專門店會把禮服借給AV女優啊？而且我前拍跟正式婚禮都會穿經典款禮服，所以後拍才想穿一件有點個性的啊（泣），拜託別用那種好像錯在我身上的語氣來指責我好嗎。」她也控訴租借衣服的負責人態度強勢，像是不太聽人說話的類型，「我會和老公討論怎麼處理（泣），真的太糟糕了。」

事實上，三上悠亞已於2023年宣告引退AV界，現在除了是藝人，還成為服飾、美妝品牌的CEO。她於2024年曾發生與知名帽子品牌CA4LA合作時，因「AV女優」身分引發消費者抵制CA4LA的聲浪，為此曾堅強發聲：「克服這些障礙的過程是必要的……。」

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