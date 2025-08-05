印度警察「新法抗洪災」？　灑花瓣倒牛奶慶祝背後原因惹議｜有片

近期，美國和中國內地面臨洪災影響，抗洪救災成為當地重中之重的首要工作。印度最近同樣受到洪水衝擊，不過當地一名警察的舉動卻引起爭議，原因是他視洪水為「恩賜」，並在自己的家門口向洪水灑上玫瑰花瓣和倒入牛奶。這段影片近日在網上瘋傳，還引發當地廣泛的討論。



上周六（2日），印度北方邦一名警察ChandraDeep Nishad的家遭到洪水淹沒，他不單沒有擔心，反而高喊「恒河萬歲」。他認為，從恒河泛濫出來的洪水，是來自母親河的「聖物」。

從Nishad發在社交媒體的片段可見，身穿警察制服的他，向家門口的洪水灑上玫瑰花瓣，然後又向水中倒入牛奶。他在社交平台上寫道：「今早，恒河母親在出差途中來到我們的家。在家門口敬拜恒河母親，得到了祝福。向恒河母親致敬！」。

這段影片旋即引起熱議，有人稱讚他能在逆境中展現出幽默感，但也有人對此反感，認為他為此「慶祝」，那麼就應讓恒河的水繼續留在他的家中，亦有人批評北方邦的防洪措施不足。

印度北方邦警察ChandraDeep Nishad的家遭到洪水淹沒，他卻高喊「恒河萬歲」，又指從恒河泛濫出來的洪水，是來自母親河的「聖物」，引起網民熱議。（IG圖片）

據印媒報導，當地未來幾週降雨量將持續增加，預計北方邦大部分地區8月和9月的降雨量或會達到高於正常的水平，低窪地區有機會遭受進一步的洪澇災害。