潮牌Vetements推「熨燶白恤衫」8900元1件火速售罄　更疑似非原創

一件白襯衫，口袋像被熨斗燙焦了，售價近9000元（港幣，下同）！被網民調侃：設計師，你是真的沒有靈感了嗎……



最近，時尚品牌Vetements推出一款寬鬆純棉白襯衫，胸前口袋上印着一塊逼真的熨斗燒焦痕跡。就是那種熨衣服走神、把熨斗擱太久留下的焦印子。

9000元的襯衫居然長這樣 還疑似非原創▼▼▼

定價1139美元，折合港幣8900左右，據說在洛杉磯一家買手店火速售罄！不少網民紛紛調侃：

「在家就能免費做出來」

「適合心寒的人穿」

「這回比巴黎世家還抽象」

「這設計連創意都談不上，瑕疵包裝成賣點、日常意外變成時尚符號，再標上天價，太敷衍了。」



更巧的是，還有網民還發現意大利品牌Moschino也出過類似路子。

有網民發現意大利品牌Moschino也出過類似設計。（farfetch.com）

Vetements品牌由設計師Demna和Guram Gvasalia兩人創立，向來喜歡反叛和前衛設計，以解構主義、誇張廓形和將普通事物時尚化而聞名。

今次「燙痕襯衫」也算延續了其一貫的風格。不過話說回來，奢侈品的設計邏輯，有時候真的令人費解。那麼，如果你衣櫃裏有件被熨斗燙壞的舊襯衫，先別急着扔，萬一哪天就值錢了呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】