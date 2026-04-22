美國馬拉松上演驚天逆轉　有人提前慶祝　終點前遭壓線反超｜有片

美國特拉華州（Delaware）近日一場馬拉松賽事上演「驚天大逆轉」一幕，一名男跑手在終點前以為穩操勝券，提早振臂高呼慶祝，冷不防被身後一名拔足狂奔的男跑手在終點前一刻壓線反超，最終以2秒之差失落冠軍。這段影片在社交平台瘋傳。



美國一場馬拉松賽事在終點前上演戲劇性一幕：

據《紐約郵報》報道，特拉華州一名馬拉松選手在看似快要贏得比賽時放慢速度慶祝，卻在距離終點線僅幾步之遙時被對手超越，遺憾地失落第一名。

一段在網上瘋傳的影片顯示，這位原本有望奪冠的選手4月19日（周日）在特拉華馬拉松賽上，高舉雙臂慶祝勝利，緩緩地跑向終點線。

然而，他並不知道，在他身後約46米處，另一位男跑手正快馬加鞭，全力往終點進逼。

位居次席的男跑手衝向終點線時，拍攝這段影片的男子興奮地為他加油。

原本領先的男跑手，在距離終點線幾步之遙的時候高舉雙臂慶祝，卻在最後一刻被這位目標明確的對手超越，最終輸掉賽事。

影片拍攝者大聲喊道：「他贏了！他贏了！」

據賽事計時和活動管理公司Chrono Track稱，來自賓夕法尼亞州的24歲選手積遜（Joshua Jackson）以驚人的2小時43分11秒成績奪冠，在終點線前僅以2秒之差險勝正在慶祝的對手梅洛（Carson Mello）。

這段爆紅的影片在網上引發大量評論，網民紛紛指出這位亞軍應該從中吸取什麼教訓。

一位網友寫道：「未衝線前千萬別慶祝！！！」

另一位網友寫道：「他慶祝得太早了！」