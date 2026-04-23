Sony乒乓球機械人「Ace」多次戰勝人類球手　公司：里程碑｜有片

日本索尼（Sony）AI公司打造名為「Ace」的乒乓球機械人，過去一年在與精英及職業人類球手對戰期間，多次擊敗人類球手，且球技在不斷提升。Sony表示，這是機械人首次在現實競技運動中，達到人類專家級別的表現，就AI機械人研究而言是一項里程碑。



綜合外媒報道，「Ace」在2025年4月與精英選手進行過五場比賽，其中贏下三場，輸給職業選手兩場。但Ace此後分別在2025年12月和今年上個月成功擊敗職業選手。

乒乓球機械人「Ace」之所以可以做到打敗人類球手，是因為它採取高速感知、基於AI的控制，以及最先進的機械人系統。「Ace」擁有八個關節，讓其能夠精確控制球拍的位置、執行擊球動作，並快速回應對手的來球。

據報道，該款機械人透過名為「強化學習」的AI方法學會乒乓球技巧。Sony AI總裁Michael Spranger表示，「我們無法透過人工編程讓機械人打乒乓球。必須透過實踐來學習如何打波」。

2026年4月22日，索尼（Sony）AI乒乓球機械人「Ace」在於日本東京舉行的乒乓球比賽中，與人類球手對戰。（Reuters）

Michael Spranger亦表示，過去一年可謂是「機械人領域的某種ChatGPT時刻」，透過嶄新的、由AI驅動的方法，讓機械人能學習理解現實世界的環境，並執行像後空翻這類需要高度體能的任務。