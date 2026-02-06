Sony剝離電視業務至TCL合資公司　中國廠商將佔日本電視市場6成

日本媒體報道，索尼（Sony）集團剝離電視業務，轉移到中國電視巨頭TCL集團主導的合資公司，中國系的電視廠商在日本市場的佔有率會提高至六成。



日經中文網星期五（2月6日）報道，調查公司BCN綜研（東京千代田區）的數據顯示，2025年日本國內電視機市場份額方面，東芝經典高端電視品牌REGZA位居首位，海信和TCL合起來的中國系佔五成。今後如果索尼品牌轉移到TCL主導的合資公司，中國系將佔到六成。

2025年1月18日，中國重慶，顧客在一家索尼門市瀏覽琳瑯滿目的產品，包括電視、相機和家庭娛樂系統。（Getty）

報道稱，REGZA由TVS REGZA（川崎市）製造和銷售，該公司95%的股份由中國海信集團持有，東芝的出資比例僅為5%。

索尼集團決定2027年剝離的電視業務也將由TCL出資51%、索尼集團旗下索尼出資49%的合資公司運營。

報道指出，索尼的電視業務剝離後，日本企業中走獨立路線的大型企業只剩下松下（Panasonic）控股一家。

松下（Panasonic）電器（Reuters）

報道稱，日本企業是曾席捲全球的「家電王者」，但現在的撤退顯示出轉換業務模式的必要性。在全球市場，日企的身影也逐漸消失。英國調查公司歐睿國際的數據顯示，2025年的首位是韓國三星電子；加上LG電子、海信和TCL，四家企業掌握了全球市場份額的一半以上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

