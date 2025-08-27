Kpop獵魔女團登頂Netflix熱潮堪比魔雪奇緣　片商Sony卻非大贏家?

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆，最新登頂成為Netflix歷來最多人觀看的電影，累計觀看次數達到2.36億次，片內歌曲紛紛打入美國音樂排行榜Billboard且排名高，熱潮被指堪比迪士尼《魔雪奇緣》（Frozen），且在串流打響名堂後，電影又在實體戲院上映。

動畫由Sony旗下公司製作，但據美媒所指，Sony當日賣予Netflix的價錢，明顯不如動畫如今能獲得的巨大盈利，令其未能成為大贏家。



在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆（Netflix網站）

《Kpop獵魔女團》動畫融合Kpop偶像文化、神話、獵魔等元素，以三人女團Huntrix為主軸，講述她們對付惡魔的故事。

動畫自6月在Netflix後全球熱爆，根據Netflix於3月27日公布的數據，《Kpop獵魔女團》的累計觀看次數已突破2.36億次，在電影類登上歷來榜首。

就算把劇集類納入統計，《Kpop獵魔女團》也位列歷來第三，僅在《魷魚遊戲》第一季（2.65億次）、《星期三》（Wednesday）第一季（2.52億次）之後。韓媒指，由於Netflix通常以作品推出後91天的累計觀看次數來排名，《Kpop獵魔女團》距離91天尚有約3週時間，有望繼續刷新紀錄。

《Kpop獵魔女團》動畫融合Kpop偶像文化、神話、獵魔等元素，以三人女團Huntrix為主軸，講述她們對付惡魔的故事（Netflix網站）

片內歌曲也紛紛「霸榜」，《Golden》是美國Billboard主榜Hot 100最新一周的冠軍歌，另外數首也在高位，例如是第4位的《Your Idol》、第5位的《Soda Pop》與第10位的《How It's Done》。

在熱潮下，動畫在北美實體戲院限定上映，並主打設「隨著唱」（sing-along）版本，據報在過去一個週末票房收入達1600萬至1800萬美元（1.2億至1.4億港元），預料會成為Netflix首套在實體取得票房冠軍的電影。

《華爾街日報》形容，美國零售商們如今爭相上架《Kpop獵魔女團》的周邊商品，這部動畫已成為一種現象，規模堪比迪士尼的《魔雪奇緣》。

這部動畫由Sony旗下公司開發與製作，後來賣給Netflix，據美媒Hollywood Reporter指，《Kpop獵魔女團》的合約是2021年疫情期間達成，是一大堆影片協議中的一部份，Netflix同意承擔動畫全數1億美元（約7.8億港元）的製作預算，再向Sony支付2500萬美元（約1.95億港元）費用，或預算的25%及其他費用。

報道指，Sony也將獲得部份音樂原聲帶的銷售分成，及部份歌曲的音樂出版費，但是商品銷售權完全歸Netflix所有。《衛報》指「能夠想像在這部電影火爆時，（Sony）經歷的沮喪。」

據美媒最新報道，Sony已經與Netflix展開磋商，討論製作續集。