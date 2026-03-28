伊朗戰爭｜PS5 4月2日全球加價近兩成　Sony：全球經濟壓力造成

索尼（Sony）宣布，4月2日將上調PlayStation 5遊戲機的全球售價，其中美國市場漲價100美元（約780港元）。這是索尼在不到一年時間內的第二次漲價，因為其正努力應對內存晶片等關鍵部件成本的上漲。



英國《衛報》3月27日報道，科技業爭相建構人工智能的基礎設施，促使記憶體製造商轉向利潤更高的資料中心晶片，導致索尼等消費性設備的供應趨緊。

2025年9月9日，Sony PlayStation 5的標誌出現在智能手機屏幕上。（Getty）

據報道，這次美國市場的價格調整將於4月2日生效，標準版PS5售價將從549.99美元（約4308港元）上調至649.99美元（約5092港元）。數碼版售價將為599.99美元（約4700港運啊），而高階版PS5 Pro售價將為899.99美元（約7050港元）。 PlayStation Portal遙控器播放器的價格也將從199.99美元（約1567港元）上調至249.99美元（約1958港元）。

據索尼的官方聲明，日本的PS5售價將上調至97,980日圓（約4787港元），數碼版升至89,980日圓（約4396港元），PS5 Pro則上調至137,980日圓（約6741港元）。

PS5 在美國、英國、歐洲及日本的最新售價：

2026年3月28日，索尼（Sony）宣布，4月2日將上調PlayStation 5遊戲機的全球售價，其中美國市場漲價100美元（約780港元）。這是索尼在不到一年時間內的第二次漲價，因為其正努力應對內存晶片等關鍵部件成本的上漲。圖為PS5在美國、英國、歐洲和日本的最新售價。（網絡圖片）

索尼建議其他地區的消費者，諮詢當地的零售商或瀏覽direct.playstation.com查看是否有販售。

報道指，伊朗早前襲擊卡塔爾的天然氣出口設施，迫使其關閉，威脅到氦氣（helium）的供應。氦氣是製造電腦晶片的關鍵原料。根據美國地質調查局的數據，卡塔爾供應全球三分之一的氦氣。

卡塔爾國營天然氣公司早前表示，這次停產將導致氦氣出口量減少14%。分析師指，供應減少意味價格上漲，尤其是在伊朗戰爭或持續數月甚至更長的情況下。

2022年11月25日，美國伊利諾伊州芝加哥市的百思買商店（Best Buy），一名員工在黑色星期五促銷期間手持一台Playstation 5遊戲機。（Reuters）

雖然大多數人對氦氣的印像是它能讓派對氣球漂浮，但它對於製造用於電腦和其他各種科技設備的半導體也至關重要。