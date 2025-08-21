Sony宣布美國所有PS5加價近400元　稱為應對全球經濟大環境挑戰

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment，SIE）8月20日發文指，為了應對充滿挑戰的經濟環境，決定自翌日起將PlayStation 5（PS5）遊戲機在美國市場的建議零售價提高50美元（約390港元）。



SIE全球營銷副總裁Isabelle Tomatis在PlayStation博客發文稱，三款PS5遊戲機的價格都將一律上漲，加價後PS5售價為529.99美元，數碼版則為499.99美元，PS5 Pro則上調至749.99美元，手制等配件價格保持不變。

美媒CNBC稱 ，雖然SIE沒有將價格上漲歸咎於美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府實施的關稅政策，但特朗普的「對等關稅」恰巧已於8月初在大多數國家生效。美國目前暫對來自中國的進口產品徵收30%的關稅，日本則被徵收15%的關稅。

SIE高層7日曾表示，公司正致力於供應鏈多元化，以應對美國的關稅，並表示其在美國銷售的遊戲機硬件是在中國以外的地方生產。

2021年12月7日，美國紐約曼哈頓一間GameStop商店展示出PlayStation 5（PS5）遊戲機。（Reuters）

SIE已於4月在多個歐洲市場上調了其PS5遊戲機的價格，其競爭對手Xbox也在隨後的一個月於美國、歐洲、澳洲和英國市場上調了其遊戲機及配件的價格。