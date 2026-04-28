阿根廷門將推倒對手被逐　把心一橫向對方再補一拳爆全武行｜有片

西班牙乙組聯賽近日一場賽事尾段上演「全武行」。薩拉戈薩（Real Zaragoza）的阿根廷門將安德拉達（Esteban Andrada）在補時階段因推倒韋斯卡（Huesca）的球員普利多（Jorge Pulido）領第二面黃牌被逐。安德拉達染紅後彷彿失去理智，衝向普利多朝他臉上再「補上一拳」，此舉引發兩隊職球員在場上激烈衝突。



薩拉戈薩的門將的一時衝動引發球賽上演「全武行」：

《英國廣播公司》（BBC）4月26日（周日）報道，在一場護級大戰的補時階段，阿根廷門將安德拉達因推跌韋斯卡的隊長普利多而被出示第二張黃牌。

隨後，安德拉達似乎覺得反正已被逐，直接衝向普利多，並朝他臉上揮拳。

這引發雙方球員的群毆，導致韋斯卡的門將和薩拉戈薩的另一名球員也被逐離場。

安德拉達事後發表道歉聲明，稱自己當時「失去了專注力」，並表示將接受任何處罰。

薩拉戈薩也發表聲明，強烈譴責安德拉達的行為，並將「採取相應的紀律處分」。

聲明補充道：「我們目睹了有損體育精神、本不應該發生的場面。」

薩拉戈薩表示：「這些事件並不代表薩拉戈薩俱樂部及其球迷的價值觀。俱樂部歷史上一直秉持著體育精神、勇氣和尊重對手的價值觀。我們是許多球迷，特別是孩子們的榜樣，他們每場比賽都為我們加油助威，並渴望有一天能成為他們的偶像。正因如此，這些令人遺憾的畫面本不應該出現。」

本場賽事韋斯卡最終以1-0取勝。兩隊目前都身處降班區，聯賽還剩五輪賽事。