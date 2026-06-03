日本人有多講究？近9成人無飯不歡　有人為歎靚飯買糙米自己加工

白飯是日本餐桌上不可或缺的主食。從2024年延續至2025年的「令和米騷動」已告一段落，市面上的米價也正逐漸回穩。



高達87%民眾每天至少吃一次白飯

根據網路行銷公司NEXER（總部：東京都豐島區）與白米販售商「Mizuhoya」（總部：山口市）共同進行的問卷調查（有效樣本500份）顯示，每天至少吃一次白飯的人占比達86.8%。其中比例最高的是「每天2次」（30.8%）。這顯示出即使麵包與麵食等主食的選擇日益增加，以白飯為核心的飲食習慣依然根深蒂固。

以白飯為核心的飲食習慣，在日本依然根深蒂固。（Nippon.com授權使用）

調查指出，近8成的受訪者在吃白飯時，會意識到「白飯的美味程度」。具體而言，以「品嚐剛煮好的飯時」（79.7%）比例最高，其次為「做成飯糰享用」（35.0%）及「品嚐新米（當季新米）時」（28.3%）。

近8成的受訪者在吃白飯時，會意識到「白飯的美味程度」。（Nippon.com授權使用）

當被問到為了吃到美味的白飯會怎麼做時，以「選擇新米」（42.7%）高居首位。而「在煮法上下功夫」、「更換品種」、「講究產地」則各佔30%左右。

當被問到為了吃到美味的白飯會怎麼做時，「選擇新米」（42.7%）高居首位。（Nippon.com授權使用）

除了購買高價位的白米或高性能電鍋等金錢上的投入外，不少人也會透過多花一道工序來讓白飯更美味，例如：「購買糙米，每次只精製一週的份量來享用」（50多歲女性）、「將預先冷藏的米浸泡在冰涼的礦泉水中，浸泡3至4小時後再煮」（40多歲男性）等，在細節上展現出許多巧思。

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