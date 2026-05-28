日本老齡化無阻熟食市場擴大　20年暴增1.5倍全靠雙薪家庭帶動

日常餐桌上購買已調理完成的熟食需求持續增加。截至2025年的20年間，熟食市場擴大至原本的1.5倍。其背景在於雙薪家庭增加，做飯時間與餘裕減少，使得重視便利性的消費傾向愈發明顯。



2026年3月31日，日本京都一個售賣熟食的檔口（Getty）

由食品超市與超商帶動

根據日本惣菜協會統計，2025年日本熟食市場規模達11兆7075億日圓，較前一年成長3.7%。在以米為首的食品價格上漲背景下，商品單價提高被視為主要原因。

根據日本惣菜協會統計，2025年日本熟食市場規模達11兆7075億日圓，較前一年成長3.7%。（Getty Images）

若與2006年（7兆8129億日圓）相比，20年間市場規模成長了約50%。雖然在源於雷曼兄弟倒閉事件後的2009年全球性不景氣，以及2020年疫情爆發初期曾一度下滑，但整體仍呈現穩定上升趨勢，並連續5年成長至2025年。在人口減少與少子高齡化導致國內消費停滯的情況下，熟食市場卻持續擴大。

在人口減少與少子高齡化導致國內消費停滯的情況下，熟食市場卻持續擴大。（Nippon.com授權使用）

這一趨勢被認為與雙薪家庭增加有關。該協會指出：「由於在家烹飪的時間與餘裕減少，被稱為『中食』的現成熟食更受青睞。」此外，年輕世代傾向追求時間效率（所謂「時間性價比」），而高齡家庭則因「消費量少，購買食材自行烹調容易剩餘，造成浪費」，因此更偏好購買熟食。

雙薪家庭增加，做飯時間與餘裕減少，使得重視便利性的消費傾向愈發明顯。（Nippon.com授權使用）

另一方面，按業態分類，食品超市與超商合計已占整體市場的6成，較20年前不到5成的比例明顯上升。

該協會指出，食品超市以店內烹調帶來的「現做感」及促銷活動為賣點，越來越多業者擴大熟食區，甚至將其設於入口處。另一方面，24小時營業的超商也積極開發熟食產品，過去20年間門市數從約4萬家增至約5萬6000家。不過近年來，由於展店空間逐漸飽和，成長出現趨緩。

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