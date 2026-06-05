破影史紀錄！20歲YouTuber拍《嚇房》創奇蹟　票房擊敗星戰新作

美國20歲YouTuber帕森斯（Kane Parsons）執導的獨立恐怖電影《嚇房》（Backrooms）於5月29日上映，首週末在北美便創下的8100萬美元票房的驚人佳績，擠下《星球大戰：曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）。值得一提的是，《嚇房》的製作成本僅為1000萬美元，如今成為原創恐怖電影史上票房最高的處女作，挑戰荷里活傳統。



《嚇房》在北美3442家影院上映後，目前全球累積票房已達1.18億美元。這部心理驚悚片徹底打破了原本預估國內首映僅有4000萬至5000萬美元的預測。由於製作預算僅約1000萬美元，讓它一舉成為今年獲利表現最亮眼的電影之一。

美國20歲YouTuber Kane Parsons執導的獨立恐怖電影《嚇房》，首週末在北美創下8100萬美元票房的驚人佳績。（YouTube@Smosh Alike）

不靠傳統公式 YouTube創作者改寫影壇規則

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《嚇房》是由年僅20歲的網路創作者帕森斯所執導，他也創下了影史奪得票房冠軍的最年輕導演紀錄。此紀錄此前由特蘭克（Josh Trank）保持，他於2012年執導《奪命異能》（Chronicle）奪冠時為27歲。這類由YouTube明星執導且幾乎不需高昂成本的電影，正顛覆著業界對於賣座強片的傳統認知。

分析師指出，這證明了這群從YouTube發跡的創作者，成功將自身在網路上的龐大年輕粉絲群帶進了電影院。根據PostTrak數據統計，《嚇房》的觀眾群有高達85%在35歲以下，更有超過50%的觀眾年齡在25歲或以下，展現出Z世代群體驚人的動員力。

星戰大作次週票房雪崩 迪士尼寄望明年大片翻盤

相較於《嚇房》在首映週末的爆紅，迪士尼的太空歌劇巨作《星球大戰：曼達洛人與古古》則在上映的第二個週末遭遇票房滑鐵盧，單週票房重摔70%，僅進帳2500萬美元，名次跌至第三，直接被《嚇房》超越。該片目前北美累積票房為1.374億美元、全球票房2.466億美元。

迪士尼的太空歌劇巨作《星球大戰：曼達洛人與古古》則在上映的第二個週末遭遇票房滑鐵盧。（YouTube@Star Wars Hong Kong）

雖然高達1.65億美元的製作成本面臨回收壓力，但內部人士指出，此片本就是Disney+影集劇情的延伸，院線放映是為串流平台鋪路並帶動周邊玩具銷量。迪士尼也將希望寄託於明年夏天由萊恩．葛斯林（Ryan Gosling）主演的星戰原創電影，盼能為該系列帶來全新開始。

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