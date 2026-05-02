奧斯卡頒新規禁AI演員與編劇入圍　演員可獲同獎項類別多次提名

主辦奧斯卡（Oscars）金像獎的美國影藝學院5月1日（周五）宣布重大改革，允許單一演員在同一獎項類別中獲得多次提名，同時禁止AI創作的作品獲得表演類與編劇類獎項。



《衛報》（The Guardian）報道，根據學院理事會頒布的新章程，只有經演員本人同意且「可證明由人類完成」的表演才有資格角逐奧斯卡表演獎，而只有人類創作的劇本才能獲得任何編劇獎項的提名。

2026年奧斯卡頒獎禮由美國名嘴康南奧拜仁（Conan O’Brien）主持。（Reuters）

在過去數十年裏，同一名演員不可能在同一類別中同時獲得多項提名。即便同一位演員的多項表演均獲得足夠的學院票數，足以躋身該類別前五名，最終也只會選取其中得票最高的一個表演作為提名。

學院亦修改「最佳國際影片獎」的評選規則。過去每個國家或地區只能有一部影片入圍，且需由當地經學院認可的評選委員會選出。

2026年3月11日，美國加州洛杉磯，一名工人在為第98屆奧斯卡頒獎禮做準備時粉刷標誌。（Reuters）

在新規則下，非英語電影只要在康城、柏林、釜山、辛丹斯、多倫多、威尼斯等主要影展獲得最高獎項，即可獲得參選資格，且一個國家可以有多部影片獲得該獎項的提名。此外，最佳國際影片獎的榮譽將改授予導演，而非原產國。