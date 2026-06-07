美國男為病父寄售157萬元星戰LEGO離奇消失　網紅代追查反被捕

美國近來一宗樂高（LEGO）買賣糾紛引發全國關注。一名男子布萊恩曼塞爾（Bryan Mansell）指控，他父親一批價值約20萬美元（約157萬元港元）的稀有《星球大戰》（Star Wars）樂高收藏，在寄售於連鎖專賣店「Bricks & Minifigs」期間離奇失蹤，且多年未能取回。而總公司和店面人員則是互踢皮球，讓布萊恩求救無門。



據悉這批收藏品是為了支付布萊恩父親的醫藥費才不得已變賣，如今卻連一毛錢都拿不回來。

一名美國YouTuber「Reckless Ben」正追查此案。（截取自YouTube@Reckless Ben）

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YouTuber代為追查

美國一名調查系YouTuber「Reckless Ben」在得知後，決定出面為布萊恩父子追討這批樂高收藏品。他團隊試圖向相關人士送達法律文件、搜集證據並公開案件細節，吸引大量網友關注。

然而，美國猶他州警方聲稱，Reckless Ben在調查過程中多次前往相關人士住家及工作場所，涉嫌跟蹤、非法侵入、擾亂秩序及針對住宅進行抗議活動，因此於今年3月將其逮捕。警方隨後對其提出跟蹤騷擾、非法侵入、針對住宅抗議及妨害秩序等罪名。

警方於今年3月將YouTuber「Reckless Ben」逮捕。（截取自YouTube@Reckless Ben）

事件在網絡上迅速發酵後，Reckless Ben公開多段警方隨身攝影機畫面，聲稱自己是在合法蒐證及協助受害人維權，並指控警方偏袒涉案企業。相關影片累積超過百萬次觀看，引發輿論兩極反應。

另一方面，Bricks & Minifigs公司於5月30日向法院提起民事訴訟，指控Reckless Ben、布萊恩及其他人士長期對公司及加盟店業者進行騷擾、抹黑與勒索，並試圖透過網絡輿論施壓。公司方面主張，失蹤樂高的責任可能與先前加盟店經營團隊有關，而非現任業者。

Bricks＆Minifigs公司指控Reckless Ben、布萊恩及其他人士長期對公司及加盟店業者進行騷擾、抹黑與勒索，並試圖透過網絡輿論施壓。（截取自YouTube@Reckless Ben）

案件也在社群媒體與Reddit論壇掀起激烈討論。不少網友質疑警方是否過度執法，認為Reckless Ben是在協助收藏家爭取權益；但也有人認為，即使出於正當目的，持續前往私人住宅或對相關人士施壓，仍可能觸犯法律。

目前刑事案件與民事訴訟仍在審理中。外界關注的焦點除了價值20萬美元的樂高收藏究竟去向為何，也包括警方執法是否恰當，以及網絡創作者在進行公民調查與揭弊行動時應有的法律界線。

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