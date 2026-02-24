加州再現「Pokémon卡大盜」　10分鐘清空展示櫃　損失過百萬元

美國加州一家收藏品店日前驚傳遭竊，損失高達18萬美元（約140萬港元）的寶可夢（寵物小精靈／Pokémon）卡牌，其中一張價值達1萬美元（約8萬港元），當地警方正介入調查。



《紐約郵報》報道，事件發生於18日凌晨3時左右，4名疑犯闖入一家名為「Do-We Collectibles」商店，疑犯先砸破隔壁保險公司玻璃門，再打穿與店面相連的牆壁，潛入店內。

報導指出，疑犯進入商店後，砸毀展示櫃大肆搜刮，並專門挑選高價值的寶可夢卡牌下手，其中一張卡至少價值高達1萬美元。警方指出，整個犯案過程不到10分鐘，疑犯得手數百張卡牌後，駕駛深色轎車逃逸。

店員透露，疑犯顯然曾事前勘查，「他們白天來過，知道展示櫃在哪裡，知道該往哪走，也清楚我們的弱點。」值得注意的是，其中一名疑犯在現場遺落一支未上鎖手機，成為警方調查的重要證據。

業者痛心表示：

他們拿走了很多單張卡，我們有很多這類商品，所以累積起來金額非常龐大……所有展示櫃幾乎被搬空。

警方目前正循線調查作案疑犯。

