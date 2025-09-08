新西蘭媽媽「赤腳踩LEGO積木跑道奔百米」　速度創健力士世界紀錄

新西蘭二寶媽沃爾（Gabrielle Wall）日前打赤腳踩樂高積木跑100米，僅花費24.75秒就完成挑戰，成功在今年1月獲得健力士世界紀錄。



本週健力士世界紀錄於社交平台曝光沃爾創紀錄的影片，僅4日點擊次數便超過9百萬，讓她一夕間爆紅。

挑戰成功影片曝引熱議

《紐約郵報》報導，社交媒體的影片顯示，沃爾身穿紫色的T恤及黑色的緊身褲踩在藍色的跑道上，底下佈滿色彩繽紛的樂高積木。

新西蘭二寶媽沃爾（Gabrielle Wall）日前打赤腳踩樂高積木跑100公尺，僅花費24.75秒就完成挑戰，成功在今年1月獲得健力士世界紀錄。（IG@guinnessworldrecords）

沃爾擺出標準的姿勢拔足狂奔，一臉嚴肅地衝向前方，中途絲毫沒有減速，並在完成挑戰後露出燦爛的笑容，與親友擊掌記錄這一刻。

影片曝光引發熱議，網友開玩笑說：

「這沒有經過什麼秘密訓練，只是多年來半夜跑到廁所，躲避孩子留下的樂高地雷。」

「這證明媽媽為了休息一天，什麼都願意做。」



但也有網友無法理解這種挑戰：

「為什麼……有人會開始學習如何做這件事？」



至於為何要做這項挑戰？沃爾表示，這是她在2022年經歷健康危機後，寫下的「人生清單」其中一項。她告訴健力士世界紀錄，對自己突破極限感到驕傲，並形容這次經歷令人難忘。

報導指出，她所衝刺的跑道是由重達661磅（約300公斤）的樂高積木搭建而成，積木由新西蘭慈善機構 Imagination Station 捐贈。健力士世界紀錄本週也在Facebook 粉絲頁分享沃爾獲得殊榮的消息，但一名網友留言稱：

她根本是這地球上最瘋狂的人。

