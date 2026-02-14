運氣爆棚！浙江男子買到尾號「8個8」馬年紀念鈔　估值高達¥300萬

迎接馬年到來，中國人民銀行（大陸央行）於今年1月發行馬年紀念鈔與紀念幣。由於「8」諧音「發」，普遍被視為幸運數字。浙江台州三門就有一名幸運男子領走了罕見尾號「88888888」的紀念鈔，在網路上引發熱烈討論。銀行證實，紀念鈔號碼採隨機分配，無人為干預，全憑運氣。



綜合《潮新聞》等陸媒，根據中國人民銀行公告，此次馬年紀念幣、紀念鈔全大陸發行量各為1億枚和1億張。開放兌換後，多地出現「秒兌光」火熱場面。

建設銀行台州三門支行介紹，「像這種8連『8』的，在全國發行總量中的占比堪稱鳳毛麟角。它的稀缺性不僅源於數字組合的罕見，更在於『8』字承載著市民對『吉祥如意、事事順遂』的美好期許，因此在收藏市場備受青睞，價值尤為突出」。

該名幸運兒領走尾號8個「8」紀念鈔的消息曝光後，迅速登上微博熱搜。網友羨慕表示，

「值大錢了」、「這8個8太逆天了」。

這張鈔票的價值引發熱議。有網友稱，「聽說價值300萬！」「一套房來了」。陸媒記者實際查詢交易平台，顯示編號從J088888888開始的20連張馬鈔，參考估值達300萬元人民幣（約340萬港元）。另像J066666666、J055555555等「靚號」也分別估值100萬元人民幣、50萬元人民幣。

但行情雖然火熱，估價卻未必等於實際價格。這類「天價」往往基於號碼的稀缺性和市場一時追捧，實際成交還要看具體供需、品相等因素影響。且從往年價格市場表現來看，初期溢價普遍在100%以上，但後期價格都有所回落。

有業界人士提醒，國家發行的生肖紀念幣、鈔傾向文化紀念，加上發行量通常較大，這些都削弱其長期保值、增值的預期。一般民眾更需要保持理性，警惕炒作風險。

據悉，馬年紀念鈔為為中國人民銀行發行的第3張生肖紀念鈔，加上「馬到成功」、「龍馬精神」等吉祥寓意，推高產品的市場熱度。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】