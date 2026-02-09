森下千里｜日本前水着女優創奇蹟　「秒殺」政壇老將當選眾議員

日本第51屆眾議院選舉於8日進行投票，自民黨選情一路高歌猛進，其中宮城縣第4選區更爆出「秒殺級」的大冷門！現任環境大臣政務官、前寫真女星森下千里在開票僅約2分鐘後便確定當選。這場被日媒形容為「大金星」的逆轉勝，成功擊敗了政壇老將安住淳，震撼日本政壇與網路社群。



寫真女星華麗轉身 開票「零秒發布」寫下大驚奇

現年44歲的森下千里曾是紅極一時的賽車女郎與泳裝模特兒，2019年退出演藝圈後棄影從政。綜合日媒報道，森下千里此次重返宮城4選區，對決中道改革聯盟的共同幹事長安住淳。

日本現任環境大臣、前寫真女星森下千里（左）在開票僅約2分鐘後便確定當選。（X@ChiiChiiiii）

來看看「賽車女王」森下千里的更多相片：

+ 19

沒想到開票才進行約2分鐘，森下千里的得票便迅速拉開差距，達成幾乎是「零秒發布」（ゼロ打ち）的壓倒性勝利。

反觀64歲的政壇重量級人物安住淳，在開票初期即大幅落後，丟失了長年經營的選區席次。安住淳僅能寄望於「政黨比例代表制」，透過重複立候補的機制尋求復活當選，保留最後一根國會稻草，惟最終未能如願，連續十屆當選的走勢「斷纜」。

中道改革聯合的安住淳原本在宮城第4選區連任十屆，但最終不敵自民黨的前水着女優森下千里。（安住淳官方網站圖片）

中道改革聯合的安住淳原本在宮城第4選區連任十屆，但最終不敵自民黨的前水着女優森下千里。（安住淳官方網站圖片）

從落選者到高市親信 環境政務官積累政績

這場勝利對森下千里而言可說是「復仇成功」。她2021年首度挑戰國政，當時便是在該選區敗給安住淳，僅靠比例代表制擠進國會。

然而，隨著高市早苗於2025年奪下自民黨黨魁大位，森下千里逐漸受到重用，並被拔擢為環境大臣政務官，在地方與中央積極累積政績，成功扭轉形象。

【延伸閱讀】高市早苗內閣混血新星小野田紀美引熱議 政壇「腐女」曾當模特兒：

+ 16

網友狂賀「小蝦米扳倒大鯨魚」 揶揄聲浪中開花結果

選舉結果也在社群平台引發爆炸性討論。由於其寫真偶像出身的背景，轉戰政壇初期曾遭受不少冷嘲熱諷，如今開票即當選的結果，讓大批網友紛喊：

「簡直是小蝦米扳倒大鯨魚！太精采了！」

「雖然一直因為寫真偶像出身被揶揄，但她真的默默努力了好久」

「原本以為會陷入苦戰，沒想到竟然是開票即當選的壓倒性大勝」

「森下千里太厲害了，這場勝利貨真價實」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】