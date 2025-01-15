日本公務員「返工時間去健身室633次」 慘被解僱還要退還薪金
撰文：中天新聞網
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這公務員也太會「吞泡」！
日本愛媛縣松山市政府一名55歲的作業主任，因為在上班時間跑去健身室多達633次，遭到松山市政府予以解僱。
據日媒報道，遭開除的是松山市市街地整備課的作業主任河野和司。
據松山市表示，該員從2021年4月到2024年11月，在上班時間跑去健身室達633次、總計超過658小時，缺勤時間的薪資累計達176萬日圓（約8.7萬港元）。
直到去年8月，有人向市政府舉報並提供線索，整件事件才曝光。
河野和司在接受市府質詢時坦承在上班時間離開了工作場所，他辯稱說：
因為手臂出現麻木的症狀，所以我去健身室伸展身體，泡溫泉。
他聲稱覺得自己做得太過份，很對不起市民，相當後悔。
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市政府已要求河野和司全額退還薪資，去年12月27日以紀律原因予以解僱。此外，因未盡監督責任，數名主任及科長等職員也受到處分。
對此，松山市長野志克仁則表示：
我們對此次事件深感遺憾和抱歉。市府將嚴格執行服務紀律，杜絕此類事件再次發生。
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