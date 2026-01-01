日本眾議院73名女議員共用1女廁　高市早苗與57議員聯署要求增建

包括總理高市早苗在內近60名日本女議員發起聯署，呼籲國會大樓增設更多女性洗手間。有日媒報道指，位於東京市中心的國會主會議廳附近，眾議院73名女議員只能共用一間設有兩格隔間的洗手間。



《日本時報》（Japan Times）12月31日報道，儘管在上屆大選中女性政治家的數量有所增加，高市早苗也在去年10月成為日本首位女首相，但日本政壇仍以男性為主導。

近日有報道指，位於東京市中心的國會主會議廳，眾議院73名女議員只能共用一間設有兩格隔間的洗手間。來自反對黨立憲民主黨的小宮山泰子表示：「在全體會議開始前，這麼多女議員不得不排長隊才能上洗手間。」

2025年12月初，小宮山泰子向眾議院規則與行政委員會主席濱田靖一，遞交了一份由58名女議員聯署的跨黨派請願書。

據報道，日本國會大樓於1936年竣工，比日本在二戰戰敗後，於1945年12月開放女性選舉權早了近十年。

據《讀賣新聞》報道，整個眾議院大樓共有12間男廁，67格隔間；以及9間女廁，共22格隔間。

報道引述世界經濟論壇發布的《全球性別差距報告》（World Economic Forum's Global Gender Gap Report），在性別觀念僵化這一項目，日本在148個國家中排名第118。女性在商界和媒體產業的代表性也嚴重不足。

女性候選人經常表示，她們在選舉中遭遇性別歧視的嘲諷，例如被告知她們應該待在家裏照顧孩子。

目前，眾議院465名議員中有72名女性，高於上屆議會的45名；參議院248名議員中有74名女性。

政府的目標是女性議員佔立法機構議席至少30%。

高市早苗是英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的仰慕者，她在就任首相前曾表示，希望內閣能達到「北歐」水準的性別平衡。

但最終，在她19人的內閣中，她只任命了兩位女性。

現年64歲的高市早苗曾表示，她希望提高人們對女性健康問題的關注，並坦誠地談到她經歷更年期的經歷，但她仍然被外界視為保守派。

她反對修改19世紀一項規定已婚夫婦必須同姓的法律，並希望日本皇室保持只由男性繼承。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

小宮山泰子表示，女性洗手間需求的增加可以被視為代表日本社會的進步，但同時亦反映出日本在實現性別平等方面仍有不足。

根據其所在政黨的網站報道，小宮山泰子指出：「從某種意義上說，這代表國會女性議員人數的增加。」她還表示，希望在生活的其他領域也能有更大的平等。