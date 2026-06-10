夏蘭特拍王老吉超癲廣告片　魔性歌聲險被誤為AI　官方花絮證真身

曼城「神鋒」夏蘭特（Erling Haaland）在球場上無堅不摧，殺入廣告界同樣震撼互聯網。近日網上瘋傳一段夏蘭特代言中國傳統涼茶「王老吉」的廣告短片。片中魔改洗腦式夏蘭特打氣歌，配上夏蘭特可愛表情，最後由挪威魔童用咬字奇特的國語唸出經典slogan：「怕上火，喝王老吉。」



今起用夏蘭特代言的王老吉國際牌廣告歌，歌曲旋律是經典舞曲《成吉思汗》，配上中、英兩版歌詞改編成《Haaland song》在互聯網流傳，由於畫面和聲音都太魔性，不少網民第一反應難以置信：「這是AI生成的吧？」、「夏蘭特怎麼會同意拍這麼抽象的廣告。」、「小心夏蘭特同王老吉一起告你。」

直到網友發現夏蘭特在擁有數千萬追蹤者的Instagram用蹩腳的國語向中國網友打招呼：「大家好，我是王老吉WALOVI全球代言人艾寧夏蘭特。」才證實廣藥集團旗下品牌「王老吉」簽約夏蘭特，企圖擴大品牌國際影響力。

王老吉於今早在IG釋出夏蘭特錄影廠幕後拍攝花絮。片段中可見，夏蘭特站在幕前，聽從工作人員指導，拍攝海報及短片中出現過的鏡頭。不但證實雙方合作，更證明如此魔性的廣告並非全部AI虛構，而是夏蘭特本人與廣告創意團隊的心血結晶。

王老吉近年不惜重金贊助《奔跑吧》、《歌手》等內地人氣綜藝節目，簽下當紅男星張凌赫為代言人。然而，現在一條廣告版《Haaland song》在小紅書平台上點讚數遠超綜藝𥏜片。這種幾近「病毒式」的傳播威力，足見頂級球星驚人影響力。

事實證明，讓網友覺得夠癲、夠荒謬無厘頭的廣告，愈能深入民心，外國頂級球星代言內地品牌而留下經典神作，夏蘭特絕非第一人。2018年世界盃期間，美斯（Lionel Messi）代言內地乳業品牌，廣告詞為「我不是天生強大，我只是天生要強」，因阿根廷當時戰績不佳，配合美斯躺在草地上呆滯的表情，網友將其做成「我現在內心毫無波動，甚至有點想笑」、「我是美斯，我現在好驚」等表情包，在世界盃期間火遍全網。

夏蘭特正隨挪威國家隊踢熱身賽，準備首度征戰世盃。（Getty Images）

在2019年，巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）代言內地男裝品牌「柒牌」，廣告原意為天生C位7號，但由於語義不同，C朗這次代言令廣東話地區網友笑翻。數年前，巴西傳奇球星卡卡（Kaká）當年手持一盒金嗓子喉片，整條片沒有太多特效與創意，憑極具年代感的畫面以及卡卡招牌微笑，成功植入觀眾腦海多年。