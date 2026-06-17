世界盃｜歐洲隊接連甩轆　Polymarket：用戶估比利時贏慘輸6700萬

2026世界盃6月16日（周二）出現罕見一幕，4場分組賽全數打和。美國預測平台Polymarket表示，有用戶押注860萬美元（約6737萬港元），估比利時能夠戰勝埃及（雙方最終戰成1:1）；亦有人下注近100萬美元（約783萬港元），估西班牙能夠擊敗佛得角（雙方最終賽和0:0)。遺憾的是，兩位玩家最終都是「倒錢落海」。



本屆世界盃冷門戰果頻發，截至本港時間6月12日，歐洲球隊在本屆世界盃僅取得3勝、5和和2負的成績；南美洲球隊僅取得2和2負，仍未能打開勝利之門。反觀亞洲球隊表現驚艷，取得2勝3和保持不敗。

Polymarket用戶因估比利時贏波輸掉6700萬港元：

Polymarket平台表示，比利時迎戰埃及的比賽，假如比利時勝出，下注860萬美元（約6737萬港元）將能帶走約1314萬美元（約1.03億港元），但最終兩隊只能握手言和。

亦有人因估西班牙贏波而輸掉783萬港元：

而在奪標大熱西班牙對佛得角的比賽開始前，有人下注99.9萬美元（約783萬港元）估西班牙奏凱。

由於西班牙是奪標大熱之一，而佛得角的世界排名僅第67位，因此押注西班牙的回報率甚低。假如西班牙勝出，投入近100萬美元也只能贏得近8.7萬美元（約68萬港元）獎金。相信這名玩家也在懊惱，為何那麼低賠率（高機率）的賽果都沒有應驗。