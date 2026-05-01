大阪酒吧「口吐奶製咖啡」惹議　美女店員解畫：只是惡搞片

日本網紅稱大阪一間酒吧推出「特色飲品」，只見年輕女店員將口中的牛奶吐進一杯黑咖啡，親口製作成一杯拿鐵咖啡。該影片隨後在網上瘋傳，許多網友怒批「不衛生」、「噁心」。



對此，該女店員近日接受訪問，親揭影片背後的真相，透露近日甚至有台灣客人上門，想要體驗影片中的服務。

涉事女店員「愛心」。（X@ako_noko2）

女店員「愛心」樣子甜美 在社交平台上有不少粉絲追蹤：

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《SMART FLASH》報道，日本知名網紅瀧澤GARESO（滝沢ガレソ），4月25日分享該影片後，引發話題。他稱影片拍攝地點是大阪一間酒吧。當影片中的男子抱怨冰咖啡沒加牛奶時，女子將含在口中的牛奶全吐在咖啡中。

截至29日，該影片瀏覽數已突破1600萬次。許多網友怒轟：

「口腔細菌都吐進去了，真噁心」

「這種行為已經違法了，店家是笨蛋嗎？」



對此，影片中的女店員「愛心」親自受訪，訝異表示：

沒想到影片會以這種方式瘋傳。

她坦言，店內其實沒有提供影片中的服務，當時只是為了TikTok拍攝影片惡搞，影片中的客人其實是酒吧老闆。

愛心指出，酒吧官方帳號正挑戰在一年內，讓追蹤者數突破10萬人，才會嘗試拍攝各種影片。沒想到大批網友以為那是酒吧實際提供的服務，招來批評。

重溫惹起風波的「口吐奶製咖啡」畫面：

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女店員談爆紅影片：有台灣客上門體驗

愛心笑稱：

到頭來段支影片在網上爆紅，甚至成為台灣的頭條新聞。實際上也真的有台灣客人，看了影片後以為真的有提供『吐奶』服務而上門消費。

她指出，雖然遭受網友批評，但其實只要搜尋一下，就能知道那段影片只是在惡搞。儘管她覺得影片能爆紅很幸運，但她也在受訪時澄清，店內的女店員不會和客人喝酒，也不會和客人在店外私下見面，只是一間很普通的酒吧。

「愛心」受訪澄清真相。（X@ako_noko2）

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