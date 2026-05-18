會展茶餐廳鬼畫符餐牌！食客：介乎睇得明同唔明　網民：古天樂體

這個餐牌確實吸睛！有食客近日於網上發文分享灣仔會展港灣茶餐廳的特色「鬼畫符」餐牌，每隻字幾乎一筆過寫上，第一眼有點難辨別寫了什麼，但其實定睛仔細想想，也不難「解謎」。



網民笑說字體像古天樂的薯片串式簽名，「古天樂體」、「同古生簽名有得揮」、「好似古生個簽名，只係呢個會轉彎，古生一路簽落去」，也有網民說「吃那1個『精選套餐』一定要經歷考驗，咁易食到點得」、「吸到睛但係又唔會睇唔明，其實寫得幾好」。



有食客近日於網上發文分享灣仔會展港灣茶餐廳的特色「鬼畫符」餐牌。（Threads@karennnnky）

該食客於Threads發文發相問道：「呢個係咩字體？介乎睇得明同睇唔明之間……」

會展茶餐廳現鬼畫符餐牌

照片見到，茶餐廳使用手寫餐牌，每隻字幾乎一筆過寫上，明顯看得出中間是「鰻魚飯」，其他字就需要慢慢研究和猜測。

網民笑說字體像古天樂的薯片串式簽名，「古天樂體」、「同古生簽名有得揮」。（Instagram@kootinlok_louis）

網民猜中：好神奇，睇睇下又明

不少眼利的網民都認出是什麼字，表示「好神奇，第一眼以為自己睇唔明，睇睇下又明，『精選套餐：鰻魚飯，配麵豉湯+芒果糯米糍』」，讚揚道「最勁係真係睇得明」、「欣賞佢啲字寫得好靚！」、「寫到咁唔簡單，幾靚」。

有網民就指出，「我只係睇得明鰻魚飯同108」、「個芒果糯米糍淨係睇到個果字」、「有啲藝術性係好事，不過稍微要令到大多數人可以睇到明比較好。呢啲應該都算係套餐推介，如果客人睇唔明，就get唔到佢想表達嘅信息」。

古天樂的薯片串式簽名。（Threads@jojo__wu）

網民笑說古天樂體：同古生簽名有得揮

有網民則為字體設計名稱，「古天樂體」、「鰻魚體」、「泡泡字型」、「龍飛鳳舞現代藝術體，啲字全部一筆過，滲入咗藝術成份，AI講嘅」，笑說「只有價錢不能用藝術表現」、「寫字人一定好多嘢糾結緊」、「佢之前係中醫，失業後過咗嚟開工」。

另有網民分享，「令我聯想返幾年前喺川龍飲茶叫鯪魚球時，個叔叔寫個『魚』字好生猛」。

有網民分享分享酒樓侍應的生猛「魚」字。（Threads@naomi.leung_keiden）

（Threads@karennnnky）