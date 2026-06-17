美斯世界盃首度帽子戲法　破宿敵C朗紀錄卻不以為然：只是數字

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）第6次出戰世界盃，帶領阿根廷力爭衛冕，他在分組賽首仗對阿爾及利亞一仗大演帽子戲法，盡顯球王本色，不過今次原來是美斯第一次在世界盃決賽周比賽中一場攻入3球，並且創下多項紀錄。



世界盃2026︱阿根廷對阿爾及利亞，美斯第一次在世界盃決賽周一場攻入3球，創下多項紀錄。。（路透社）

美斯後勁凌厲的世界盃生涯 頭4屆共入6球 上屆一口氣入7球

回看美斯的世界盃歷程，初期並未能發揮當年在巴塞隆拿的入球效率。2006年首戰參賽，分組賽後備上陣攻入一球兼成為阿根廷在世界盃歷來最年輕入球者；4年後成為領軍人物，由傳奇球王馬勒當拿帶隊，踢足5場，為隊友創造大量機會，卻未取得任何入球。當年在阿根廷國內曾受質疑，為何在巴塞隆拿如日中天的美斯，回到國家隊卻未能發揮應有水平。

即使壓力山大，美斯繼續肩負重任，2014年世界盃分組賽攻入4球，幾乎以一人之力領軍晉身決賽，可惜最終連續3屆敗在德國之下，只得亞軍。2018年分組賽阿根廷慘敗給狀態大勇的克羅地亞，美斯縱領軍次名晉級淘汰賽，16強硬撼法國，麥巴比初試啼聲便梅開二度，阿根廷以3：4飲恨，16強出局。當年美斯已經31歲，世界盃冠軍夢似乎經已幻滅，身為史上最佳前鋒之一，美斯在頭4屆世界盃決賽周合共取得6球。

2022年底上演的卡塔爾世界盃，美斯已經35歲，改由年輕主帥史卡朗尼領軍，球隊仍以美斯為重心，並以一班年輕有活力的隊友圍繞着他。首仗對沙特阿拉伯美斯射入十二碼開紀錄後，阿根廷卻爆大冷以1：2落敗，不過球隊之後愈踢愈好，美斯對墨西哥再次先開紀錄，阿根廷以首名晉級，淘汰賽先後擊敗澳洲、荷蘭、克羅地亞，美斯3場均有入球。再次晉身決賽，對法國加時踢成3：3，美斯梅開二度，麥巴比攻入3球令比賽戰至互射十二碼，還是由阿根廷以4：2獲勝封王。

美斯單屆攻入7球，即使神射手由入8球的麥巴比獲得，5屆累積13球，讓他在世界盃歷史射手榜晉身前列，僅次高路斯、朗拿度和武勒，與法國名將方亭並列第4（麥巴比兩屆入12球，今屆前與比列並列第6）。

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美斯世界盃決賽周入球逐屆睇：

2006（1球）：18歲初戰世界盃的美斯，在阿根廷次輪分組賽對黑山74分鐘後備上陣，並在14分鐘後取得首個入球，成為阿根廷在世界盃最年輕入球者。（3次上陣，1入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2010（0球）：阿根廷由已故球王馬勒當拿領軍，美斯在5場比賽悉數上陣，卻未能取得入球，他為隊友創造了16次機會，並有1次助攻。可惜阿根廷連續兩屆8強不敵德國出局。（5次上陣，0入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2014（4球）：美斯在3場分組賽全數有入球，首仗對波斯尼亞為球隊攻入第2球，領軍順利贏2：1；次仗對伊朗阿根廷全場「老鼠拉龜」，直到美斯補時一球奠勝；第3輪對尼日利亞梅開二度，領軍3戰全勝入16強。阿根廷之後擊敗瑞士、比利時和荷蘭晉身決賽，可惜戰至加時再次不敵德國，只能獲得亞軍。（7次上陣，4入球，1助攻，阿根廷獲亞軍）

2018（1球）：阿根廷在分組賽遇上大勇的克羅地亞慘敗，美斯在關鍵一戰對尼日利亞先開紀錄，領軍以次名出線。阿根廷16強3：4負法國出局。（4次上陣，1入球，2助攻，阿根廷16強止步）

2022（7球）：美斯在分組賽對沙特及墨西哥各入一球，16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞全部有波入，決賽對法國戰至加時梅開二度，阿根廷互射十二碼擊敗法國封王。單屆攻入7球，一下子將決賽周總入球累積至13球，與法國名將方亭看齊，並列歷史射手榜第4位。。（7次上陣，7入球，3助攻，阿根廷封王）

2026（*3球）：美斯決賽周前有傷，令人擔心他的狀態如何。不過今日阿根廷首場分組賽對阿爾及利亞美斯連中三元，即將39歲生日的他終於首次在世界盃賽場大演帽子戲法，並創下多項紀錄：

1. 決賽周累積16入球，並列史上第一

美斯今屆首仗攻入3球後，世界盃決賽周入球總數增至16球，與德國名將高路斯並列歷史神射手榜第一位。

2. 第6次出戰世界盃決賽周，史上第一人

美斯對阿爾及利亞正選上陣，個人第6次出戰世界盃，亦是歷來第一人達成此創舉（注：C朗拿度今屆同樣第6次出戰世界盃，但他和葡萄牙今晚才會登場）。

3. 決賽周單場入3球最年長入球者，打破C朗保持紀錄

今次是C朗第11次為阿根廷大國腳單場入3球，不過只是首次在世界盃決賽周做到。他以38歲零357日成為決賽周歷年最年長的帽子戲法入球者，打破C朗拿度2018年世界盃分組賽對西班牙創下的舊紀錄，C朗以33歲零130日在狂牛兵團身上連中三元。

4. 世界盃決賽周上陣次數紀錄：27場

就算C朗緊接出場，看齊美斯6戰決賽周，他的出場次數跟美斯已拉開距離。今場是美斯在決賽周的第27場比賽，延續個人保持紀錄，C朗拿度截至今屆前為22場。

5. 阿根廷大國腳入球紀錄保持者：120球

美斯快將39歲，歷年在球會和國家隊合共攻入超過910個正式比賽入球。今場是他第200次為阿根廷上陣，連中三元後國家隊入球總數累積至120球，再次刷新由他保持的阿根廷入球紀錄。第二位的巴迪斯圖達攻入56球，第三位的阿古圖為42球。

世界盃2026︱美斯今屆可望寫下多項紀錄。（路透社）

美斯傳奇仍在繼續 勢打破多項紀錄卻不屑一顧

美斯只要在今屆決賽周再入一球，便可獨自擁有世界盃射手王的名銜。此外，他目前以8個助攻，與已故球王馬勒當拿並列決賽周助攻王榜首，隨今屆賽事的推展，有望寫下更多紀錄。

不過今天剛好距離初戰世界盃20周年的美斯，對種種紀錄似乎不太有興趣，賽後他說：「與高路斯、朗拿度等名字並列，是一項榮譽，但那並無意義。今天射入兩球的麥巴比亦同在（世界盃歷史射手榜），說到底，那些只是數據，沒有更大意義。」美斯續稱，「很榮幸能與他們相提並論，不過那並無意義。對我來說，我從小已在看、歷來其中一位最偉大球員朗拿度並不在最高位置，因此一切只是數字而已。」