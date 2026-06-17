世界盃2026｜施丹子遭美斯三度射破　為夢想轉籍　自小背球王之名

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在美加墨世界盃首仗登場，即展示球王風範，大演帽子戲法，世界盃決賽周累積16球，入球數字追平德國名宿高路斯，並列史上最多入球球員，領阿根廷大勝3：0。

美斯三度射破阿爾及利亞大門，把守最後一關﹑戴上「鬼面罩」正是法國球王施丹次子盧卡（Luca Zidane），今仗三次在網窩裏拾回皮球，連父親都不禁搖頭。盧卡施丹為了夢想而轉籍，自小背負着球王之名，比起失守壓力更大。



施丹的名字再度出現於世界盃舞台，這位施丹卻非代表法國，反而披上阿爾及利亞的球衣，為這個北非國家把守最後一關，他是球王次子盧卡施丹。

28歲的盧卡施丹曾經代表法國不同梯隊青年軍，曾高舉U17歐國盃。背負着施丹兒子之名，盧卡的足球生涯發展浮浮沉沉，離開皇馬後輾轉效力過華歷簡奴﹑艾爾巴等西班牙球會，與法國國家隊席位似有距離。盧卡上年9月決定轉籍，代表阿爾及利亞上陣，轉籍兩兩星期已獲阿國徵召，年初的非洲國家盃亦擔任正選。

「我們家庭保留不少阿爾及利亞傳統，轉籍阿爾及利亞是我的決定，家人為我感高興，尤其是父親，他知道我的夢想是參與世界盃。」

盧卡施丹。（Getty Images）

效力西乙格蘭納達的盧卡施丹，今年4月在聯賽撞傷臉部，下顎骨折，他的世盃夢有暗湧，幸好他及時完成手術，並戴上「鬼面罩」出戰，最終入選阿爾及利亞的大軍名單，連同另外兩名門將，三人合共僅得12頂喼帽，盧卡的7次已是最多。

盧卡施丹首度踏上世界盃舞台，正選為阿爾及利亞把關，首戰的對手是有球王美斯坐鎮的阿根廷。「美斯是史上其中一名偉大球員，但阿爾及利亞也是足球大國，我們有力驚喜世人。」盧卡在世盃前受訪如此說道。

盧卡施丹早前轉籍阿爾及利亞，首度出戰世界盃。（路透社）

背負衛冕之名出戰的阿根廷，美斯今仗踢得積極，不足5分鐘已射破盧卡的十指關，只是越位在先，阿爾及利亞的防線已響起警號。美斯其後接應迪保羅傳送，禁區外推順起腳，盧卡施丹雙手擋到皮球同樣入網。換邊後麥亞里士打的遠射，盧卡撲出不遠，美斯伺機近門「執雞」，後段再度被美斯射破，這名球王之子三度在網窩拾回皮球，同在現場的父親施丹也不禁搖搖頭。

施丹看到兒子一再失守，同感失望，不禁搖搖頭。（影片截圖）

面對美斯，盧卡施丹三度失守。（路透社）

初戰世界盃即失三球，對其他門將或不易面對，但自小背着「施丹」這名字，在球會選擇印上「盧卡」而非「施丹」，盧卡早已習慣外界的聲音。「當你是施丹，每個舉動也會被人放大，尤其當你犯錯時，成為別人談論的焦點，我從小也與負評聲音共存，（負面聲音）對我是很平常的事。」

「我嘗試每天進步，在我能力範圍內成為最佳的守門員。」自盧卡施丹揀選與父親同樣的足球路，已需要不少勇氣，他從小訓練心臟，今次世界盃被美斯三度射破，不影響盧卡繼續他的足球路。

（路透社）