世界盃2026｜美斯歷艱難日子首球建功掉淚　與拿度擁類似心態

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）大演帽子戲法，技驚四座。這名阿根廷球王攻入首球後，一度感觸掉淚，美斯賽後解釋，「曾經歷過艱難的日子」，但與足球無關。



美斯。（路透社）

由美斯領軍的阿根廷，衛冕之路第一場面對阿爾及利亞，這名38歲球王隨即上力，大演帽子戲法，助國家隊大勝3：0，表現再度震驚世人。美斯接應迪保羅傳送，在禁區外起腳建功，為阿根廷開紀錄，美斯入球後甚為激動，一度感觸落淚。

「這與足球完全無關，我經歷不少困難的日子....」就算是球王，也不代表一帆風順，幸好美斯身邊有一眾隊友，「感激隊友及團隊一直在身邊，他們給予我力量。」

美斯首球建功感觸落淚。（Getty Images）

六戰世界盃的美斯，無疑深受球迷們喜愛，在堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）現場及電視機前的球迷，他深深感受到，「我所經歷的一切都很美好，我太幸運了，實現了所有夢想。我十分享受在場上的每一刻，能夠成為如此優秀團隊的一員，感覺十分好。」

網球名宿拿度（Rafael Nadal）的紀錄片近日在串流平台上架，美斯也是觀眾之一，直言與這名「泥地王」擁有相近的心態，「當我有狀態時，我必然全力以赴，與拿度一樣很有共鳴，總是想保持更佳狀態﹑做到最好，只要我身體許可，我一定會繼續幫助球隊。」

（路透社）

主帥史卡朗尼：美斯表現不可思議

美斯完成帽子戲法後被換出，離場與場邊的主帥史卡朗尼相擁，這名阿根廷教頭盛讚美斯表現，「太不可思議了，他（美斯）維持最佳狀態20年，每天看到他也感到神奇，就算不是阿根廷球迷，也會被他的表現所感動。」