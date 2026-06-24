世界盃｜C朗梅斯第6次征戰獲FIFA贈傳奇臂章　墨西哥Sam哥卻無份

眼利的球迷或者會發現，國際足協（FIFA）在今屆世界盃悄悄推出了一款名為傳奇徽章（Legacy badge）的隊長臂章，以嘉許那些第6次代表國家出席世界盃的球員。美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、莫迪歷（Luka Modric）、紐亞 （Manuel Neuer）和長友佑都皆有幸戴上傳奇臂章上陣，同樣是第六次代表國家征戰世界盃，有「墨西哥Sam哥」之稱的奧祖亞（Guillermo Ochoa）卻因故未能享受這項待遇。



作為與收藏品公司Fanatics及其子公司 Topps 合作的一部分，國際足協推出了一系列五款不同的徽章，以慶祝球員在球場上的里程碑和成就。

他們分別是初次參加世界盃徽章（debut badge）、金球獎徽章（golden ball badge）、金靴獎徽章（golden boot badge）、金手套徽章（golden glove badge）和傳奇徽章。

傳奇臂章是旨在表揚老將的標誌，這枚臂章專供參加過五屆或以上世界盃的球員佩戴。每枚臂章上都會印有球員的金色圖案，下方則是球員的名字和國旗。

獲得此臂章的球員包括阿根廷的美斯、克羅地亞的莫迪歷、德國的紐亞、葡萄牙的C朗拿度和日本的長友佑都。

有報道指，雖然墨西哥的門將奧祖亞亦是第六次參與世界盃決賽周，然而，由於他只有在其中三屆賽事上陣，所以並未獲得國際足協辦法傳奇臂章。墨西哥足協據報正考慮就這個決定提出上述。

這些臂章將被製成收藏品

據《The Athletic》報道，上述五款特殊臂章將在每場比賽後從球員的球衣上取下，之後將被製作成球星卡，預計將於2031年發售。