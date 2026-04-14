保時捷Cayenne S Electric亮相｜3.8s破百、400kW快充與豪華艙

Porsche保時捷Cayenne S Electric亮相｜保時捷Porsche 日前正式發布了全電動 Cayenne 系列的第三款車型，全新 Cayenne S Electric，填補了入門級與旗艦 Turbo 車型之間的市場真空。對於追求動力平衡與極致配備的駕駛者而言，新款車型不僅在性能上表現出色，更在充電效率與車廂工藝上引入了多項領先業界的技術方案。



全電驅動性能超越同級車型

全新 Cayenne S Electric 在動力架構上採用了先進的四輪驅動系統。新車的系統總輸出功率達到 400 kW（約 544 PS）。當啟動起步控制功能後，透過超增壓模式，最大功率更可瞬間攀升至 490 kW（約 666 PS）。在如此強悍的動力支持下，這台體型龐大的 SUV 從靜止加速至 100 km/h 僅需 3.8s，最高時速則被限制在 250 km/h。

為了維持在高負載狀態下的持續輸出，保時捷在後軸電動馬達上運用了直接油冷卻技術。與傳統的電動馬達冷卻方式不同，可以讓熱能直接由導電元件導走，大幅提升了馬達的散熱效率與耐用性。同時，後軸脈衝逆變器採用了碳化矽作為半導體材料，這種高端素材能夠處理高達 620A 的電流，有效減少能量損耗並提升動力轉換效率，確保車輛在激烈駕駛或長途高速行駛時，依然能保持穩定性能輸出的關鍵所在。

頂尖快充技術與電池效率

對於純電車主而言，續航力與充電速度始終是關注的重點。Cayenne S Electric 配備了總容量達 113 kWh 的高壓電池組，在 WLTP 標準下，其綜合續航里程最高可達 653km 。即便是在應對跨城市長途旅行時，車主也能擁有足夠的里程信心。充電效率更令車迷驚喜，車輛支援高達 400 kW 的直流快充功率。於指定的快速充電站內，電池電量從 10% 充至 80% 僅需 16 分鐘。

此外，新車還加入了賽道模式，不僅僅是為了提升性能，在進入賽道前，系統會針對電池溫度進行預調校，使其處於最佳的工作溫度區間，從而實現最理想的功率輸出與回收效率。對於電動車來說，熱管理系統的智能化程度直接決定了車輛的極限表現，將電池效率與熱管理優化到了極致。

主動懸載系統提升操控精準度

在操控方面，Cayenne S Electric 可選配保時捷主動懸載系統，這套系統能動態調整每個車輪的懸掛阻尼，幾乎可以完全抵銷行駛過程中的車身晃動。無論是高速過彎時的支撐力，還是經過顛簸路面時的濾震表現，這套系統都能提供卓越的穩定性。此外，保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）的加入，則進一步優化了後軸動力分配，讓車輛在彎道中的指向更加精準，提升了整體行駛動態。

為了進一步增強駕駛樂趣，車主還可以選配一鍵加速（Push-to-Pass）功能。在短短 10 秒內，系統能額外提供高達 90 kW（122 PS）的功率輸出，為超車或短距離衝刺提供強大的瞬間爆發力。與此相匹配的是高性能保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB），鮮豔的黃色制動卡鉗不僅是視覺上的焦點，更提供了極強的制動效能與抗熱衰竭能力，確保車輛在高速行駛下依然擁有可靠的安全性。

專屬綠色套件展現奢華座艙

外觀設計上，Cayenne S Electric 採用了 Volcano Grey Metallic 配色的專屬前後保險桿，配合車身同色噴漆的飾件與擾流板，搭配 20 吋 Cayenne S Aero 輪圈，營造出一種富有動感的視覺效果。然而，最受矚目的莫過於由 Style Porsche 部門精心打造的全新 Interior Style Package。作為「Director's Cuts」系列的首個產品，這個內飾套件以 Mystic Green Metallic 顏色為靈感核心，將大自然的色調融入現代豪華座艙。

進入車廂，黑色與 Delgada Green 的雙色皮革內飾營造出獨特的現代氛圍。設計師在細節處極為講究，例如 14 向調整舒適座椅、安全帶以及 GT 跑車軚盤，均採用了 Delgada Green 進行裝飾或對比色縫線點綴。此外，鋁製裝飾飾條則採用了 Izabal Green 塗裝，與皮革表面形成鮮明的視覺對比。連同指南針磁針、跑車計時錶以及車匙，都統一加入了綠色色調，再配上中央扶手壓印的「Porsche Exclusive Manufaktur」字樣，體現高端工藝的追求。

保時捷Cayenne S Electric 已正式接受訂購，起售價為港幣 1,998,000 元。對於追求極致體驗車迷來說，值得關注的選擇。