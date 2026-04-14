保時捷Cayenne S Electric亮相｜3.8s破百、400kW快充與豪華艙
Porsche保時捷Cayenne S Electric亮相｜保時捷Porsche 日前正式發布了全電動 Cayenne 系列的第三款車型，全新 Cayenne S Electric，填補了入門級與旗艦 Turbo 車型之間的市場真空。對於追求動力平衡與極致配備的駕駛者而言，新款車型不僅在性能上表現出色，更在充電效率與車廂工藝上引入了多項領先業界的技術方案。
全電驅動性能超越同級車型
全新 Cayenne S Electric 在動力架構上採用了先進的四輪驅動系統。新車的系統總輸出功率達到 400 kW（約 544 PS）。當啟動起步控制功能後，透過超增壓模式，最大功率更可瞬間攀升至 490 kW（約 666 PS）。在如此強悍的動力支持下，這台體型龐大的 SUV 從靜止加速至 100 km/h 僅需 3.8s，最高時速則被限制在 250 km/h。
為了維持在高負載狀態下的持續輸出，保時捷在後軸電動馬達上運用了直接油冷卻技術。與傳統的電動馬達冷卻方式不同，可以讓熱能直接由導電元件導走，大幅提升了馬達的散熱效率與耐用性。同時，後軸脈衝逆變器採用了碳化矽作為半導體材料，這種高端素材能夠處理高達 620A 的電流，有效減少能量損耗並提升動力轉換效率，確保車輛在激烈駕駛或長途高速行駛時，依然能保持穩定性能輸出的關鍵所在。
頂尖快充技術與電池效率
對於純電車主而言，續航力與充電速度始終是關注的重點。Cayenne S Electric 配備了總容量達 113 kWh 的高壓電池組，在 WLTP 標準下，其綜合續航里程最高可達 653km 。即便是在應對跨城市長途旅行時，車主也能擁有足夠的里程信心。充電效率更令車迷驚喜，車輛支援高達 400 kW 的直流快充功率。於指定的快速充電站內，電池電量從 10% 充至 80% 僅需 16 分鐘。
此外，新車還加入了賽道模式，不僅僅是為了提升性能，在進入賽道前，系統會針對電池溫度進行預調校，使其處於最佳的工作溫度區間，從而實現最理想的功率輸出與回收效率。對於電動車來說，熱管理系統的智能化程度直接決定了車輛的極限表現，將電池效率與熱管理優化到了極致。
主動懸載系統提升操控精準度
在操控方面，Cayenne S Electric 可選配保時捷主動懸載系統，這套系統能動態調整每個車輪的懸掛阻尼，幾乎可以完全抵銷行駛過程中的車身晃動。無論是高速過彎時的支撐力，還是經過顛簸路面時的濾震表現，這套系統都能提供卓越的穩定性。此外，保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）的加入，則進一步優化了後軸動力分配，讓車輛在彎道中的指向更加精準，提升了整體行駛動態。
為了進一步增強駕駛樂趣，車主還可以選配一鍵加速（Push-to-Pass）功能。在短短 10 秒內，系統能額外提供高達 90 kW（122 PS）的功率輸出，為超車或短距離衝刺提供強大的瞬間爆發力。與此相匹配的是高性能保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB），鮮豔的黃色制動卡鉗不僅是視覺上的焦點，更提供了極強的制動效能與抗熱衰竭能力，確保車輛在高速行駛下依然擁有可靠的安全性。
專屬綠色套件展現奢華座艙
外觀設計上，Cayenne S Electric 採用了 Volcano Grey Metallic 配色的專屬前後保險桿，配合車身同色噴漆的飾件與擾流板，搭配 20 吋 Cayenne S Aero 輪圈，營造出一種富有動感的視覺效果。然而，最受矚目的莫過於由 Style Porsche 部門精心打造的全新 Interior Style Package。作為「Director's Cuts」系列的首個產品，這個內飾套件以 Mystic Green Metallic 顏色為靈感核心，將大自然的色調融入現代豪華座艙。
進入車廂，黑色與 Delgada Green 的雙色皮革內飾營造出獨特的現代氛圍。設計師在細節處極為講究，例如 14 向調整舒適座椅、安全帶以及 GT 跑車軚盤，均採用了 Delgada Green 進行裝飾或對比色縫線點綴。此外，鋁製裝飾飾條則採用了 Izabal Green 塗裝，與皮革表面形成鮮明的視覺對比。連同指南針磁針、跑車計時錶以及車匙，都統一加入了綠色色調，再配上中央扶手壓印的「Porsche Exclusive Manufaktur」字樣，體現高端工藝的追求。
保時捷Cayenne S Electric 已正式接受訂購，起售價為港幣 1,998,000 元。對於追求極致體驗車迷來說，值得關注的選擇。
保時捷全新 Cayenne S Electric 的香港售價是多少？
全新 Cayenne S Electric 在香港的建議零售價由港幣 1,998,000 元起。
保時捷全新 Cayenne S Electric 純電 SUV 的充電速度表現如何？
Cayenne S Electric 支援高達 400 kW 的直流（DC）快速充電。在最佳條件下的快速充電站進行充電，將電池狀態（SoC）從 10% 充至 80% 僅需要 16 分鐘，大幅提升了長途行駛的便利性。
全新 Cayenne S Electric 在性能上有什麼亮點？
車型配備雙馬達四輪驅動系統，標準輸出為 400 kW，啟動 Launch Control 後可達 490 kW。其 0-100 km/h 加速僅需 3.8 秒，最高時速為 250 km/h，並配備了直接油冷卻技術與碳化矽逆變器以確保高效穩定的動力輸出。