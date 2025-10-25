保時捷Taycan西安街頭行駛突發自燃　車身被大火吞沒只剩框架

周五（24日）晚，陜西西安一輛保時捷Taycan在行駛期間突發自燃，火勢兇猛，最終車身被大火完全吞沒，最終只剩框架，幸未造成人員傷亡。



據車主一位友人表示，當時車輛在行駛期間突然起火，無人員傷亡。消防部門迅速到場處置，火勢於即晚被撲滅。目前，事故原因正在調查中，消防部門將出具火災調查報告。

保時捷Taycan突發自燃。（極目新聞）

車身被大火完全吞沒。（九派新聞）

車身被大火完全吞沒。（荊楚網）

保時捷方面，工作人員表示已關注到該事件，並配合消防部門進行調查。根據初步溝通，車輛未涉及碰撞，具體起火原因需等待專業鑒定結果。

Taycan為保時捷的純電動量產車，值得一提的是，保時捷曾於2023年因電池密封問題在全球召回部分Taycan車型，當中涉及中國市場，惟今次事件是否與之有關尚待進一步釐清。

相關新聞：有片｜理想MEGA汽車上海鬧市行駛期間突然起火 司機乘客及時逃生

近期內地已出現多宗電動車自燃事件，周四（23日）晚上，一輛理想MEGA汽車在上海市閔行區漕寶路靠近萬源路處行駛期間突然起火，火勢在數十秒內迅速擴大，幸車上兩人及時從車內順利逃生。目前，起火原因正調查中。車主則透過律師否認「電池包磕碰過」、「改動電瓶」、「事故前已有故障」等網傳說法。

燃燒前車輛底盤曾出現明顯火花。（澎湃新聞）

火勢快速蔓延。（影片截圖）