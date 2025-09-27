特朗普18歲孫女推服裝品牌　衛衣賣逾千元　白宮取景拍宣傳照

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她9月25日更推出個人運動服裝品牌「KT」（即Kai Trump的名字縮寫），在網上售賣的首款衛衣分為女款與中性款，各有白、藍、黑三種顏色，每件要價130美元（約1011港元）。



↓ 不少宣傳照在白宮取景 ↓

凱伊周五隨特朗普到訪白宮，她當時身穿這件白色女款衛衣亮相「帶貨」，背起淺藍色書包，穿深色長褲，精簡幹練的身姿吸引現場傳媒目光。

2025年9月26日，美國馬里蘭州，圖為特朗普孫女凱伊隨特朗普步下飛機，她身穿個人品牌服裝，並在網上售賣，每件要價130美元。（Getty）

兩人在白宮前亮相後，一同登機準備出席2025年萊德盃（Ryder Cup）高爾夫球對抗賽的開幕日。

2025年9月26日，特朗普與孫女凱伊（Kai Trump）一同出席高爾夫球賽活動（Pool via REUTERS）

根據凱伊在網上售賣服裝的信息，這件衛衣樣式簡潔且百搭，衛衣胸口處有「KT」標誌刺繡，袖口處還帶有她親筆簽名的刺繡。

凱伊還在網上宣傳，稱衛衣「設計注重優質面料與細節，打造出適合各種場合、能自由混搭的經典單品」。

凱伊是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）與前妻的長女，她在社交平台上擁有逾600萬追蹤者，還是業餘高爾夫球手，全美排名第455位。

