Pokémon卡成「零元購」目標 美國商家價值逾5萬元藏品被盜｜有片
撰文：觀察者網
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據霍士新聞（Fox News）5月26日報道，監控錄影顯示，一名嫌疑人闖入美國亞利桑那州（Arizona）的一家卡牌店，短短幾分鐘內，盜走了價值數千美元的寶可夢（Pokémon）卡牌和收藏品。
調查人員稱，此次盜竊給店鋪造成了嚴重損失，被盜商品的價值近7000美元（約5.5萬港元），嫌疑人身份尚未確定。
據報道，隨著收藏品市場的價值持續飆升，全美各地的店主一直警告稱，針對寶可夢卡牌的盜竊案正在增加。
今年4月，英國廣播公司（BBC）曾報道稱，寶可夢卡牌價值飆升引發英國砸店搶劫潮。
當時報道顯示，過去數周，盜竊案已在英國拉格比（Rugby）、布里斯托爾（Bristol）、伯恩茅斯（Bournemouth）、彼得伯勒（Peterborough）、諾丁漢（Nottingham）等多地接連發生。多家店鋪的庫存遭竊，價值動輒數萬英鎊。
據悉，寶可夢卡牌已有30年的收藏與交換歷史，但自新冠疫情以來，它們在網路上獲得了更多的關注，其中一些稀有卡更以天價成交。
專業拍賣行鮑德溫（Stanley Gibbons Baldwin's）最近舉行的一場拍賣會上，「寶可夢資產」的成交額超過150萬英鎊（約1580萬港元）。
雖然大多數卡牌成交價並未達到數千英鎊，但最稀有卡牌的高額成交紀錄，推動了收藏家與投資者的興趣升溫。
本文獲《觀察者網》授權轉載。
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