美國知名學者：地緣政治迎來衰退時期　特朗普「革命」正走向失敗

人大重陽網綜合報道：當前世界正經歷地緣政治衰退，國際秩序面臨二戰以來最薄弱時期。特朗普（Donald Trump，又譯川普）外交政策究竟會帶來地緣政治風險，還是中國與世界的雙贏機遇？



2026年6月28日晚，美國歐亞集團主席、知名國際關係學者克里夫．庫普坎（Cliff Kupchan）做客中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）明德戰略對話第五十三場，圍繞上述主題發表演講。

知名國際關係學者克里夫．庫普坎（Cliff Kupchan）（人大重陽提供）

中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導學院院長王文在開場致詞中表示，相較於十年前，現在來華訪問的美國學者少了很多，但庫普坎幾乎每年都會來中國一兩次，「在中國當地實地探索和調查中國，是一種非常好的研究中國的方法」。

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世界進入「零極時代」

庫普坎認為，當前世界正處於一個「零極世界」（G-Zero World）的時代，即沒有任何一個大國或國際組織有意願或能力去維持國際秩序。他將此描述為「地緣政治衰退」時期，全球治理極度匱乏，國際秩序正處於自20世紀30年代以來最薄弱的階段。

衰退的根本原因包括：現有國際體系從未真正將俄羅斯等國完全納入，聯合國安理會改革毫無進展；「全球南方」被排除在核心決策圈之外；民粹主義重創了美國和歐洲，許多選民認為精英階層推行的全球化已不代表他們的利益。越來越多的國家開始使用硬實力來追求自身利益，美伊戰爭、俄烏衝突都是證明。

2026年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式，並發表講話。（Reuters）

談及特朗普的外交政策，庫普坎將其概括為「唐羅主義」，一種對200年前「門羅主義」的當代演繹。其核心特徵是：單邊主義、強硬使用武力、不願陷入長期戰爭，同時尋求以最快方式捍衛美國利益。

他以美伊戰爭為例指出，特朗普政府嚴重低估了伊朗的抵抗能力。伊朗革命衛隊善於戰鬥，該國民族意識非常強烈，和委內瑞拉是完全不同的國家。最終，美國或許不得不接受一項並不理想的停火協議。

演講過程中，庫普坎對格陵蘭島問題表達了擔憂。他表示，格陵蘭島對美國軍方有真正的軍事價值，但如果特朗普試圖通過威脅使用武力來推進對格陵蘭島的控制權，會給歐洲帶來巨大動盪。美歐貿易規模高達1.5萬億美元，是中美貿易的3倍，任何重大分歧都可能引發市場和政治層面的嚴重震盪。庫普坎直言，美國曾是世界政治穩定的來源，但在過去至少六年裏，特別是在特朗普執政期間，美國本身反而成了政治風險的主要來源。

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特朗普的「革命」正在失敗

庫普坎用大量數據分析了美國中期選舉形勢。他指出，民主黨在眾議院的勝算約為85%，但參議院的控制權將取決於阿拉斯加、德克薩斯和俄亥俄三個「紅州」的爭奪。某民調顯示，特朗普在移民、貿易、經濟、通脹等關鍵議題上的支持率均在下降，第二任期支持率低於第一任期同期。一旦總統支持率低於40%，連任或繼任的幾率就會大幅下降。目前已有統計模型表明，民主黨在普選票上已領先共和黨約6至7個百分點。

2026年6月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓辦公室發表講話。（Reuters）

庫普坎認為，特朗普上任的目標是減少對總統權力的限制，試圖改變美國憲法，但現在最高法院、各州、媒體都在抵制他。中期選舉後，特朗普將更多依靠行政令而非立法來推進施政，並着力塑造政治遺產。

然而，結合目前形勢來看，特朗普的「革命」正在失敗。針對王文提出的「特朗普可能留下哪些積極和消極的政治遺產」這一問題，庫普坎回應稱，特朗普在南部邊境移民管控上做得很好，但美伊戰爭可能會成為美國信譽嚴重受損的轉折點。

未來兩年，中美關係穩定可期

在談及中美關係時，庫普坎表示，未來兩年中美關係將保持穩定和建設性，至少到2027年底都會維持這一態勢。他分析稱，雙方都已認識到彼此在經濟領域有能力給對方造成損害，因此選擇了相互克制。美國在晶片和人工智能領域已無法真正遏制中國，今年中美兩國領導人計劃進行四次會晤，這本身就是非同尋常的信號。「釜山協議」有望得到有效實施，貿易委員會、投資委員會和AI工作組都在取得進展。

然而，他也指出了令人擔憂的趨勢，中美關係穩定的表象之下，「脱鈎」仍有可能繼續。美國企業不相信中國的投資環境，中國企業也害怕來自美國的資金。如果兩國繼續把對方的資本「嚇跑」，底層就會出現進一步「脱鈎」。

學者和政策制定者有共識希望避免脱鈎，但如果失去了私營部門的信任，扭轉這一局面是很難的。面對中美能否超越「修昔底德陷阱」這一問題，庫普坎表示，艾利森的「修昔底德陷阱」理論沒有考慮核時代的情況，在擁有核武器的大國之間發生戰爭不太可能。他不認為美國是一個衰落的大國，即便美國在衰落，速度也極為緩慢。

在現場交流環節，庫普坎高度評價了中國能源安全政策。（微信公眾號@人大重陽）

在現場交流環節，庫普坎高度評價了中國能源安全政策。他表示，中國的石油儲備規模和運用方式，已經成為全球榜樣，尤其在東南亞國家中，中國已被看作是一個標杆。關於如何推動中美人文交流，庫普坎表示人文交流是有價值的，但美國正在減少這方面的交流，這一點非常遺憾，也是一個巨大的錯誤。他稱讚人大重陽持續邀請美國學者來華交流的做法：「把大家聚在一起，保持友好的氛圍，這就是最好的例子。」

王文在總結中表示，這次對話過程充滿歡聲笑語，是庫普坎先生四次來訪人大重陽中最愉快的一次，這呼應着特朗普總統5月訪華後中美關係正在轉暖的一些表現。他指出，希望這次的友好氛圍是一種更好、更積極的預兆。中國社會對美國仍懷有善意，我們仍希望中美關係能夠向好發展。

【本文轉載自微信公眾號「人大重陽」】

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