世界盃｜巴西傳媒：佛得角隊長涉性侵　新西蘭警方正調查

佛得角（Cape Verde）首度晉身世界盃並擠身32強，將挑戰狀況大勇的球星美斯（Leo Messi）率領的阿根廷。不過佛得角賽前就傳出負面消息，巴西傳媒《Globo》6月28日指，佛得角隊長賴恩文迪斯（Ryan Mendes）被指在新西蘭捲入性侵疑雲，當地警方正進行調查。



《紐約郵報》引述《Globo》的報道，佛得角3月在新西蘭參加國際足協系列賽（FIFA Series），一名巴西裔女子獲聘為佛得角隊的翻譯。根據她的口供，她在佛得角首仗對智利的賽後獲邀到球隊下塌的酒店其中一間房參與會面。

世界盃：圖為2026年6月26日，佛得角在H組最後一場賽事與沙特阿拉伯打仍平手後，隊長賴恩文迪斯（Ryan Mendes）慶祝球隊出線淘汰賽。（Reuters）

女事主聲稱，到場後得知自己無需提供翻譯工作，而是聚會，於是離開並返回自己的房間。她表示其後聽到有人敲門，應門後賴恩文迪斯被指強行衝入房內，再襲擊和性侵對方。

報道提到，女事主之後接觸至少3名佛得角足總官員，但不獲理會。她於是向新西蘭警方報案，並附上自己口、頸、腳等部位傷勢的照片。當地警方到奧克蘭一間酒店取走閉路電視片段取證，現時正等待鑑證結果才決定是否起訴賴恩文迪斯。

新西蘭傳媒曾在5月報道有關事件，但當時沒有披露涉案者身份，只稱對方是一名佛得角成員。

世界盃：圖為2026年6月15日，佛得角在亞特蘭大上演的H組首輪賽事與熱門西班牙交手，隊長賴恩文迪斯（Ryan Mendes）與古古列拿（Marc Cucurella）較量。（Reuters）

現年36歲的賴恩文迪斯自2010年開始代表佛得角出戰，至今是當地史上代表次數最多的球員。他暫時未有回應報道，而FIFA則表示已與新西蘭當局接觸，以及認真看待任何行為不檢的指控，惟沒有評論或證實是否有進行調查。