世界盃女粉佔4成！足壇女力崛起　品牌搶找女球星代言搶攻她經濟

隨著世界盃進入16強，有一項最新統計顯示，包括世界盃足球賽在內，各類男子運動賽事轉播中，女性觀眾佔了超過四成。所以今年的世足賽，不少企業品牌開始瞄準女性商機，而且大量投入資金，找女性選手代言。像是美國女足超級新星卓妮迪洛文（Trinity Rodman，前NBA球星洛文的女兒），就在今年的世足賽中，成了運動行銷界的當紅炸子雞。



儘管今年舉辦的是男子世界盃，但卓妮迪．文在周邊廣告與宣傳片中同樣不缺席。華盛頓精神隊（Washington Spirit）前鋒卓妮迪．洛文表示，她想成為一個可以扶持別人的人。這背後反映的是女性商機早已不容小覷的現實，根據收視統計，不少國家的男子運動比賽中，女性觀眾已經佔了超過四成。

卓妮迪洛文（Trinity Rodman）（Getty Images）

運動管理專家尼可拉斯（Nicholas）指出，身為運動迷的女性，其購買力主導權包含家庭收入都在不斷增長，這意味著透過這樣做，贊助商和組織實際上能夠獲得比以前更多的收入。有行銷公司統計，預計2030年女性將掌握大約75%的可支配收入，意味著不少大廠會瞄準女性商品，掏出越來越多鈔票投入運動賽事。

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護膚品牌寶拉珍選（PAULA'S CHOICE）就有推出世界盃相關廣告，聯合利華旗下品牌更是今年男子世界盃和明年女子世界盃的官方贊助商。也因此，各路女球星的知名度迅速飆高。尼可拉斯認為，現在有很多家喻戶曉的名字，卓妮迪洛文、佩迪雅絲（Alexia Putellas）、長谷川唯，她們都聞名世界。

佩迪雅絲（Alexia Putellas）（Reuters）

從女足的排行來看，出現在今年世界盃廣告的卓妮迪洛文年收入達400多萬美元，位居全球第一；西班牙女足佩迪雅絲約320萬美元，排在第三。至於亞洲收入最高的女足球星，則是在女子英超曼城踢球的日本球星長谷川唯，年收入超過53萬美元，傲視全亞洲。

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