世界盃｜尼馬球場失意賭場亦失意　參加Poker賽首日被淘汰｜有片

巴西球星尼馬（Neymar）在巴西隊令人失望的2026年世界盃之旅結束後，迅速找到新的競技舞台。這位34歲的球員在巴西隊被挪威淘汰出局數日后，就被發現在美國拉斯維加斯的世界撲克大賽（World Series of Poker）上亮相。近年飽受傷患困擾的尼馬在賭台上的運氣也不太好，參賽首日就被淘汰出局。



巴西球星被拍到參與世界撲克大賽：

據運動媒體goal.com報道，尼馬日前告別了足球場的草坪，來到了拉斯維加斯的撲克台前。這位巴西超級巨星7月11日（上周六）晚現身2026年世界撲克大賽（WSOP），參加了報名費1萬美元（約7.8萬港元）的六人台無限注德州撲克賽事。

據霍士體育報道，這並非尼馬首次涉足職業高額賭注的賭博，他曾在2025年的WSOP賽事中打入決賽圈。

然而，尼馬近來似乎不但腳風欠順，連賭運也不佳。雖然他過往曾在內華達州取得成功，尼馬這次參賽卻未能晉級第二輪。他在撲克台上的提早出局，也如同他今夏在國際賽場上的旅程一樣，在北美，他為巴西衝擊第六座世界盃冠軍的夢想也隨之破滅。

據報道，尼馬對撲克的熱愛早已不是秘密，但這也常常招致球迷和俱樂部官員的不滿。今年較早時候，這位巴西山度士前鋒被指控在聯賽休賽期間，花了近24小時玩線上撲克。此事在巴西引發一場有關他職業專注度的激烈辯論，當時他的球隊正苦苦掙扎於聯賽積分榜接近榜末的位置。

面對這些批評，尼馬坦誠地解釋他如何度過閒暇時光。他過去曾表示：「很遺憾，由於要控制體能負荷，過去數日我都未能踢球，所以我有時間做我最喜歡的事情，那就是除了足球之外，玩一會兒撲克。」